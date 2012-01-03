Украина начала председательство в Центральноевропейской инициативе.

Украина сменила на этом посту Сербию, которая возглавляла ЦЕИ в 2011 году.

Ранее, очерчивая приоритеты украинского председательства в ЦЕИ, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в разговоре с генеральным секретарем Центральноевропейской инициативы, послом Герхардом ФАНЦЕЛЬТЕРОМ отметил важность участия Украины в деятельности Инициативы, учитывая стратегический евроинтеграционный курс нашего государства.

Также они пришли к согласию относительно важности углубления сотрудничества между макрорегионами в рамках ЦЕИ – Балтийским, Черноморским, Адриатическо-Ионическим и Дунайским – в контексте поиска путей решения актуальных вопросов повестки дня стран-участниц.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время выступления на саммите руководителей правительств стран Центральноевропейской инициативы, который состоялся 4 ноября прошлого года, выступил с инициативой встречи министров финансов стран ЦЕИ в начале 2012 г. в Киеве для выработки механизма борьбы с кризисом.

Н.АЗАРОВ отметил, что на период председательства Украины в ЦЕИ, которое начинается с 2012 года, главной задачей является именно выработка решений, которые смогут противодействовать надвигающемуся кризису.

“Мы намерены инициировать встречу министров финансов стран Центральноевропейской инициативы для того, чтобы глубоко обсудить меры, которые мы можем принять для противодействия надвигающемуся кризису”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ) является региональным объединением стран Центральной и Восточной Европы, целью деятельности которого является налаживание многостороннего сотрудничества в политической, социально-экономической, научной и культурной сферах и содействие на этой основе укреплению стабильности и безопасности в регионе.

В состав ЦЕИ входят 18 стран: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Черногория и Украина. Из 18 стран-членов ЦЕИ девять уже являются членами Евросоюза.

Украина начала развивать контакты с ЦЕИ в 1992 г. путем участия в деятельности нескольких рабочих групп Инициативы. В марте 1994 г. Украина получила статус члена Ассоциированного Совета ЦЕИ, а 31 мая 1996 г. получила статус полноправного члена.