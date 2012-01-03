Янукович предлагает отменить утверждение ежегодной программы развития Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым предлагает отменить законодательные нормы об утверждении ежегодной Государственной программы экономического и социального развития Украины.

Текст документа размещен на сайте парламента.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы "О государственном прогнозировании и разработке программ экономического и социального развития Украины" и "О государственных целевых программах", касающиеся исключения необходимости разработки и утверждения ежегодной Государственной программы экономического и социального развития Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предусмотренная законами Государственная программа экономического и социального развития Украины рассчитана на краткосрочную перспективу.

“Ее подготовка имеет лишь формальный характер и не обеспечивает достижения цели относительно планирования и организации выполнения заданий государственной экономической и социальной политики. Государственная программа является громоздким документом, на ее подготовку тратятся значительные ресурсы центральных и местных органов исполнительной власти. Государственная программа была утверждена парламентом лишь в 2010 году, хотя требования относительно ее принятия на законодательном уровне существуют еще с 2000 года”, - сказано в записке.

Президент считает, что данная программа “в значительной мере дублирует действующие базовые программные документы, в первую очередь Программу экономических реформ на 2010-2014 годы "Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство", которая в прошлом году была одобрена Комитетом экономических реформ и принята к исполнению Кабинетом Министров Украины и местными органами исполнительной власти”.

Также законопроектом предлагается определить, что Программа деятельности Кабинета министров Украины базируется, кроме предвыборной программы Президента Украины, на ежегодных посланиях Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

Кабинет министров Украины издает обязательные к исполнению акты на основе и во исполнение не только Конституции и законов Украины, актов Президента Украины, но и ежегодных посланий Президента Украины; в перечень основных заданий местных государственных администраций включается и выполнение ежегодных посланий Президента Украины; местная государственная администрация составляет и подает на утверждение совета проект соответствующего бюджета, разработанный на основе определенных в ежегодном послании Президента Украины основных принципов бюджетной политики на плановый период. С этой целью вносятся соответствующие изменения в законы "О Кабинете Министров Украины", "О местных государственных администрациях", "О центральных органах исполнительной власти".

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что основные направления бюджетной политики на плановый и следующие за плановым два бюджетных года определяются лишь в ежегодном послании Президента Украины.

Как отмечается в пояснительной записке, все предусмотренные проектом закона изменения к законодательству связаны с расширением полномочий Президента Украины «в результате внесения изменений в Конституцию Украины».