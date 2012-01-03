В камере Тимошенко в колонии ведется круглосуточное видеонаблюдение - Власенко

В камере Качановской исправительной колонии №54, в которой содержится экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО.

«Над ТИМОШЕНКО продолжают издеваться. Фашистский план по издевательству над лидером украинской оппозиции продолжается», - сказал он.

По словам С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и в дальнейшем не оказывается надлежащая медицинская помощь, в ее камере круглосуточно горит свет. «Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО уже почти трое суток не спит», - отметил адвокат. С.ВЛАСЕНКО заметил, что законодательством предусмотрены некоторые случаи, согласно которым в камере разрешается вести видеонаблюдение, «однако Ю.ТИМОШЕНКО не собирается нарушать общественный порядок в камере, потому это незаконно».

С.ВЛАСЕНКО отметил, что этапирование Ю.ТИМОШЕНКО в Качановскую колонию состоялось с нарушением законов, а поэтому в ближайшее время будет обжаловано.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.