Защита обжалует этапирование Тимошенко в колонию

Защита осужденной эс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО обжалует ее этапирование в Качановскую исправительную колонию №54 в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил журналистам после встречи с Ю.ТИМОШЕНКО.

«Обжалование перевода готовится, и оно будет подано сегодня или завтра на протяжении дня. Это будет или административный иск, или заявление о невыполнении постановления Шевченковского районного суда, которое четко определяет, что Юлия ТИМОШЕНКО должна содержаться в Киевском СИЗО, то есть Лукьяновке», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО перевели в колонию, чтобы «отрезать ее от людей, от поддержки, от журналистов».

С.ВЛАСЕНКО сообщил, что в данный момент готовятся документы о предоставлении Евгении ТИМОШЕНКО полномочий защитника, чтобы она могла посещать мать.

«Я думаю, что возможно сегодня или завтра Евгения сможет попасть к Юлии Владимировне», - заметил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове. По данным Государственной пенитенциарной службы Украины, направление Ю.ТИМОШЕНКО в пенитенциарное учреждение было осуществлено в связи со вступлением в законную силу приговора, вынесенного Печерским районным судом г. Киева, который оставлен в силе постановлением Апелляционного суда от 23 декабря 2011 года, с соблюдением всех требований действующего законодательства.