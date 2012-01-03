Главное на 3 января

Финансы

С 1 января ставка налога на прибыль уменьшена с 23% до 21%

С 1 января в Украине ставка налога на прибыль предприятий уменьшена с 23% до 21%.

Данная норма предусмотрена Налоговым кодексом (НК).

Согласно НК, ставка налога на прибыль в размере 21% будет действовать до 31 декабря 2012 года включительно. С 1 января по 31 декабря 2013 года налог будет уменьшен до 19%, а с 1 января 2014 года - 16%.

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С 1 января выдача разрешительных документов должна осуществляться по принципу «единого окна»

С 1 января 2012 года в Украине выдача разрешительных документов должна осуществляться по принципу «единого окна».

Это предусмотрено Законом «О внесении изменений в Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», вступившим в действие с 1 января т.г.

Закон изменяет порядок взаимодействия между органами власти и субъектами хозяйствования на региональном уровне — прием и выдача разрешительных документов будет осуществляться исключительно через государственных администраторов в разрешительном центре. Таким образом, планируется перейти от принципа «единого офиса» к принципу «единого окна».

По состоянию на 10 декабря 2011 года в Украине действовали 680 разрешительных центров, организационно соответствующих законодательству.

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Закон об упрощенной системе налогообложения заработал

С 1 января вступил в силу закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности».

В соответствии с законом, сообщает Государственная налоговая служба Украины в г. Киев, ведение малого бизнеса по упрощенной системе претерпевает некоторые изменения, в первую очередь плательщики единого налога разделены на категории.

В частности, в первую категорию вошли предприниматели-упрощенцы, у которых сумма дохода не будет превышать 150 тыс. грн. Для них ставка единого налога составляет от 1% до 10% минимальной заработной платы. Эти «упрощенцы» не должны иметь наемных работников.

Ко второй категории отнесены предприниматели, доход которых не будет превышать 1 млн. грн., а количество наемных работников – 10 человек. Ставка единого налога для них составляет от 2% до 20% минимальной заработной платы.

В третью категорию входят предприниматели, у которых сумма выручки не будет превышать 3 млн. грн., а количество работающих – 20 человек. Относительно ставки налогообложения этой категории, то она будет на уровне 5% без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и на уровне 3% в случае параллельной регистрации плательщиком НДС.

К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица, объем доходов которых не превышает 5 млн. грн. Они смогут нанимать до 50 работников. Ставка налога установлена на уровне 3% или 5%.

Субъекты ведения хозяйства, которые были плательщиками единого налога, а также юридические и физические лица-предприниматели, которые были плательщиками других налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом, и решили с 1 января перейти на упрощенную систему налогообложения, должны подать соответствующее заявление не позже 25 января 2012 года. Заявление о выборе упрощенной системы также подается не позже 25 января 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности".

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Кабмин предлагает упростить предпринимателям открытие банковских счетов

Кабинет Министров предлагает разрешить предпринимателям открывать счета в банках как на основании документов из налоговых органов, которые подтверждают взятие предпринимателей на учет, так и на основании выписки из государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, которая выдается госрегистратором при проведении регистрации предпринимателя.

Данный правительственный законопроект размещен на официальном сайте Верховной Рады (№9661 от 29 декабря 2011 года).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью документа является внедрение принципа «единого окна» при осуществлении госрегистрации субъектов хозяйствования.

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Соцполитика

В Украине повышено соцстандарты

Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» с 1 января этого года повышаются социальные стандарты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, с 1 января размер прожиточного минимума в среднем на одного человека составляет 1017 гривен.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет с 1 января 2012 года составляет 893 грн. против 816 грн. на начало 2011 года; для детей от 6 до 18 лет - 1112 грн. против 977 грн. на начало 2011 года; для трудоспособных лиц - 1073 грн. (начало 2011 - 941 грн.), для лиц, утративших трудоспособность, - 822 грн. (начало 2011 - 750 грн.).

Также растет уровень обеспечения прожиточного минимума для малообеспеченных семей. С начала 2012 увеличиваются и размеры помощи при рождении ребенка, которые в течение года будут продолжать постепенно расти. В целом они вырастут в среднем за год на 17%. Начиная с 1 января, размеры помощи составляют: на первого ребенка - 26790 грн. (на конец года - 28830 грн.); на второго ребенка - 53580 грн. (на конец года - 57660 грн.); на третьего и следующего ребенка - 107160 грн. (на конец года - 115320 грн.).

С 1 января максимальный размер пособия на детей составляет: до 6 лет - 446,5 грн. (на конец года - 480,5 грн.); от 6 до 18 лет - 556 грн. (на конец года - 598,5 грн.); от 18 до 23 лет, которые учатся, - 536,5 грн. (на конец года - 567 грн.).

Кроме того, в 2012 году возрастает размер пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство. В частности, начиная с января 2012 года, она составляет - 1786 грн. (до 6 лет) и 2224 грн. (от 6 до 18 лет). На конец года размер пособия в зависимости от возраста ребенка повышается до 1922 грн. и 2394 грн.

В I квартале 2012 года увеличивается пособие инвалидам с детства и детям инвалидам, в частности, с начала года помощь инвалидам с детства вместе с надбавкой по уходу составляет: I группы (подгруппы А) - 1483,5 грн.; I группы (подгруппа В) - 1233 грн.; II и III групп - 822 грн.

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Транспорт/Связь

Мининфраструктуры увеличило аэропортовый сбор на международных рейсах для МА Одессы

Министерство инфраструктуры увеличило аэропортовый сбор на международных рейсах для Международного аэропорта «Одесса».

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий приказ №610 от 7 декабря 2011 года зарегистрирован Министерством юстиции.

Согласно приказу, в частности сбор за посадку-взлет воздушных судов в аэропорту Одессы составит 14 долларов США за 1 тонну максимальной взлетной массы воздушного судна (МВМ ВС) для международных сообщений и 3,5 доллара США для внутренних сообщений.

Для международных сообщений сбор за обслуживание пассажиров в аэровокзале увеличен на 10% - до 16,5 доллара США за каждого отправленного пассажира, для внутренних сообщений остается на уровне 3,5 доллара США.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности для пассажирского судна для международных сообщений увеличен на 73% - до 5,2 доллара США за каждого отправленного пассажира, для внутренних сообщений остается на уровне 2 долларов США за каждого отправленного пассажира.

Для грузовых воздушных судов сбор за обеспечение авиационной безопасности для международных сообщений увеличен в 2,5 раза — до 5 долларов США за 1 тонну МВМ для международных сообщений, для внутренних сообщений остается на уровне 1 доллар США за 1 тонну.

Сбор за сверхнормативную стоянку воздушного судна увеличен на 40% - до 0,35 долл. США за каждый час сверхнормативной стоянки и каждую тонну МВМ воздушного судна.

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Норма о необходимости свидетельства на переоборудование авто отменена

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно переоборудования транспортных средств".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, из закона изъята норма о том, что предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности и ведения хозяйства, а также граждане-предприниматели, которые осуществляют ведение хозяйственной деятельности по производству механических транспортных средств, должны иметь соответствующее свидетельство о согласовании конструкции механического транспортного средства относительно обеспечения безопасности дорожного движения.

В подписанном сегодня законе предусмотрено, что в случае переоборудования пяти и более транспортных средств на протяжении года субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют хозяйственную деятельность по переоборудованию транспортных средств, должны иметь согласованную с соответствующими уполномоченными государственными органами нормативно-техническую документацию на соответствующий вид переоборудования и свидетельство о согласовании конструкции транспортного средства относительно обеспечения безопасности дорожного движения. Допуск к эксплуатации переоборудованных транспортных средств осуществляется лишь путем проведения специальных испытаний и оформления сертификата на соответствие требованиям действующих в Украине правил, нормативов и стандартов. Переоборудование транспортных средств осуществляется в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 декабря приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно переоборудования транспортных средств".

Закон поддержали 270 из 294 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Фондовый рынок

Украинские эмитенты переходят на польские площадки – эксперт

Украинские эмитенты переходят на польские площадки.

Такое мнение высказал бывший и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Фондовый рынок Украины», сообщили УНИАН в Институте.

«Украинский фондовый рынок – это, знаете, такое маленькое болотце, которое живет по своим правилам, и котировки, которые там происходят, их тоже зачастую спрогнозировать очень сложно», - отметил он.

По словам эксперта, чем меньше рынок, тем меньше объем торгов, тем проще на него влиять. Любой информационный повод либо какая-то ситуация, желание каких-то игроков поиграть вверх-вниз либо в какую-то сторону слишком легко реализуемо, отметил он. «Потому что рынок маленький, потому что разрозненные площадки, потому что все эти годы шла и идет до сих пор война по рынку депозитарных услуг», - добавил И.УМАНСКИЙ.

«Вроде бы ее пытаются довести до какого-то логического завершения, но доверия к площадкам нет, объединения площадок нет. Главная проблема – это, безусловно, и к сожалению, слишком низкий уровень обеспечения прав собственности у нас в стране. И пока не будет решен принципиальный главный вопрос о защите прав собственности – в том числе, через систему регистрации, в том числе, через невозможности рейдерских схем захватов – многие просто не будут рисковать идти на наш рынок», - отметил эксперт.

И.УМАНСКИЙ считает, что сегодня существует много рисков на украинском рынке. «Рисков, связанных не с риском как таковым, а с публичностью, а, следовательно, возможностью захода недобросовестных участников. Когда многие украинские эмитенты идут на польские площадки, идут на большие площадки Лондона, Франкфурта. В последние годы стал более популярен польский рынок – чуть проще правила, менее жесткие условия, требования. Потому что там они понимают, что есть правила и есть система обеспечения их прав – эмитентов как собственников этого ресурса. Поэтому мое глубочайшее убеждение – главная проблема недоразвитости украинского рынка – это отсутствие полной системы обеспечения прав собственности», - считает эксперт.

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Харьков закончил размещение облигаций внутреннего займа на 99,5 млн. грн.

Харьков 30 декабря 2011 г. закончил размещение облигаций внутреннего местного займа на 99,5 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, размещение облигаций проходило с 12 декабря на фондовой бирже «Перспектива».

По словам заместителя мэра города – директора Департамента экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета Михаила ФАТЕЕВА, андеррайтерами выпуска облигаций выступили ООО ФК «Финекс-Украина» и ПАО «ВТБ Банк».

Количество именных, процентных облигаций составило 99,5 тыс. штук. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. грн., общая номинальная стоимость облигаций – 99,5 млн. грн. Форма существования облигаций – бездокументарная. Облигации выпустили одной серией «D», купонный доход по облигациям составляет 15% годовых. Сроки выплаты купона - ежеквартально, срок обращения - три года.

М.ФАТЕЕВ сообщил, что средства от размещения займа направят на ремонт и реконструкцию дорог в Харькове. Он отметил, что высокое кредитное качество и имеющийся потенциал эмитента позволили привлечь широкий круг инвесторов.

«Среди покупателей ценных бумаг были как государственные банки, так и банки с иностранным капиталом, инвестиционные компании, частные предприятия и физические лица. Все это подтверждает высокую надежность и доверие инвесторов к эмитенту», - сказал он.

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Агро

Парламенту предлагают внедрить общественный контроль за использованием земель

Верховной Раде Украины предлагается внедрить общественный контроль за использованием и охраной земель.

Соответствующий проект закона был внесен народными депутатами Анатолием МАТВИЕНКО (НУ-НС) и Григорием СМИТЮХОМ (Партия регионов).

Законопроект предусматривает, что основными задачами общественного контроля за использованием и охраной земель является проверка соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления требований земельного законодательства по защите прав на землю юридических лиц и граждан в процессе регулирования земельных отношений; участие общественности в обеспечении реализации государственной политики в сфере охраны и рационального использования земель и соблюдения физическими и юридическими лицами земельного и природоохранного законодательства; осуществление контроля за выполнением целевых программ и мероприятий, предусмотренных градостроительной и землеустроительной документацией относительно использования и охраны земель путем проведения общественной экспертизы соответствующей документации, привлечения общественных организаций к обсуждению программ, проектов и другой проектной документации.

Общественный контроль за использованием и охраной земель осуществляют общественные и другие некоммерческие объединения, созданные в соответствии с Законом Украины „Об объединении граждан”, и граждане Украины.

Общественные инспекторы назначаются органами местного самоуправления по представлению общественных организаций и трудовых коллективов и по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти, которые осуществляют государственный контроль за использованием и охраной земель.

Положение об общественных инспекторах по контролю за использованием и охраной земель утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам аграрной политики.

К полномочиям некоммерческих объединений граждан в сфере общественного контроля за использованием и охраной земель относятся осуществление анализа, получение необходимой информации и проверка соблюдения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления требований земельного законодательства относительно гарантирования права на землю юридических лиц и граждан в процессе регулирования земельных отношений, с обнародованием результатов проверок и подача предложений в соответствующие органы; обеспечение участия общественности в реализации государственной политики в сфере охраны и рационального использования земель органами исполнительной власти и органами местного самоуправления и т. п.

Законопроектом предусмотрено, что общественные инспекторы по контролю за использованием и охраной земель имеют право беспрепятственно обследовать в установленном законодательством порядке земельные участки, находящиеся в собственности и пользовании юридических и физических лиц, проверять документы относительно использования и охраны земель; давать обязательные для выполнения указания (предписания) по вопросам использования и охраны земель и соблюдения требований законодательства Украины об охране земель в соответствии с их полномочиями; составлять акты проверок или протоколы об административных правонарушениях в сфере использования и охраны земель и соблюдения требований законодательства об охране земель и т. п.

Общественный контроль за использованием и охраной земель организуется сельскими, поселковыми, городскими советами, которые назначили общественных инспекторов, и объединениями граждан, которые своими уставами (положениями) предусмотрели проведение общественного контроля землепользования.

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Завтра осадки ожидаются на западе и севере страны

В среду, 4 января, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью в восточной части, утром и днем в западных и северных областях пройдет небольшой дождь и мокрый снег, в Карпатах и на Закарпатье - умеренные, местами сильные осадки, на остальной территории - без осадков.

На дорогах восточной и западной части местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат местами порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 1-6° тепла; на юге Крыма ночью - 0-5° тепла, днем - 7-12° тепла; в Карпатах ночью - 4-9° мороза, днем - 1-6° мороза.

По Киевской области облачная погода с прояснениями. Без осадков, лишь вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза, днем - 1-6° тепла.

В Киеве облачная погода с прояснениями. Без осадков, лишь вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью – около 0°, днем - 3-5° тепла.

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