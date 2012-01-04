Обама подписал закон, ужесточающий санкции США против Беларуси

Президент США Барак ОБАМА подписал закон, предусматривающий введение новых санкций против Беларуси.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джей КАРНИ.

Ранее, 21 декабря, Конгресс США утвердил Акт о демократии и правах человека 2011 года в отношении Беларуси (Belarus Democracy and Human Rights Act of 2011) об ужесточении санкций.

Новый пакет санкций расширяет список белорусских чиновников и представителей силовых структур, на которых накладываются визовые ограничения и финансовые санкции. В законе также содержится призыв к Международной федерации хоккея отказаться от проведения в Беларуси Чемпионата мира по хоккею 2014 года.

В середине декабря законопроект о санкциях был одобрен Сенатом США.

Санкции не будут сняты с Беларуси до тех пор, пока на свободу не выйдут все политзаключенные.

"С этими санкциями мы на стороне вместе с белорусским народом и против его угнетателей", - заявил один из инициаторов законопроекта конгрессмен Крис СМИТ.

Принятый Акт о демократии и правах человека 2011 года усиливает и расширяет Акт о демократии в Беларуси 2004 года и Уточняющий акт о демократии в Беларуси 2006 года.

Акт о демократии в Беларуси 2004 года, в частности, требует от Президента США подробно информировать американский Конгресс о всех поставках "вооружений и связанных с вооружениями технологий", которые "Беларусь осуществляет странам-спонсорам международного терроризма". Документ также предусматривал выделение из федерального бюджета США финансовых средств на поддержку демократических процессов в Беларуси.

Руководство США постоянно пересматривает в сторону ужесточения санкции в отношении Беларуси. В августе 2011 года США дополнили введенные в конце января санкции, предусматривающие ограничения на поездки, замораживание активов и санкции.

После событий 19 декабря 2011 года, когда в Минске задержанными оказались около 600 человек, в том числе 6 экс-кандидатов в президенты Беларуси, Евросоюз и США ввели совместные визовые санкции в отношении 157 белорусских граждан, запретив им въезд на территорию своих государств.

В числе невъездныx оказались Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, его сыновья Виктор и Дмитрий, ряд журналистов, высокопоставленных чиновников, судей, работников прокуратуры.