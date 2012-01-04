Эксперты назвали геополитические риски-2012

Японский инвестиционный банк Nomura выступил с оценкой основных геополитических рисков, которые ждут мир в 2012 г.

В докладе Global FX Outlook 2012 перечислены 10 геополитических вопросов, которые будут двигать рынки в новом году. Среди них - президентские выборы в России и новый курс Владимира ПУТИНА, угроза распада еврозоны и возможное повторное понижение кредитного рейтинга Соединенных Штатов, передает РБК.

На 10-м месте в рейтинге геополитических рисков по версии Nomura - досрочные парламентские выборы в Малайзии, за которыми может последовать национальный политический кризис. На 9-м месте - очередное обострение классовой войны в Таиланде, где победа сестры опального экс-премьера Таксина ЧИНАВАТА на выборах летом 2011 г. лишь на некоторое время утихомирила враждующие социально-политические лагеря.

На 8-м месте - президентские выборы в России и ожидаемое возвращение В.ПУТИНА в Кремль. "Иностранные инвесторы и западные правительства будут настороженно следить за возможными изменениями политического курса в России, если, как ожидается, В.ПУТИН будет вновь избран президентом 4 марта 2012 г.", - говорится в докладе японских аналитиков.

Седьмым геополитическим риском банк называет возможную смену власти на Тайване, где действующему президенту на выборах составит конкуренцию кандидат от оппозиции. Далее следуют угроза нападения пакистанских террористов на Индию и ухудшение обстановки на Корейском полуострове вслед за смертью Ким Чен Ира и в преддверии президентских выборов в Южной Корее, которые состоятся в декабре 2012г.

На 4-е место Nomura ставит все еще сохраняющийся риск "жесткой посадки" китайской экономики. Вероятность такого развития ситуации в экономике КНР банк оценивает в 33%, отмечая, что государство сделает все, чтобы не допустить потрясений во время передачи власти пятому поколению коммунистических лидеров в 2012-2013 гг.

Отголоски "арабской весны" 2011 г. и ее последствия для нефтяного рынка - на 3-м месте в рейтинге геополитических рисков Nomura. Сирия все еще может разделить участь Туниса, Египта и Ливии, где режим сменился революционным путем. Кроме того, в 2012 г. продолжится нагнетание ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

Однако главные риски для мира, по версии Nomura, исходят из США и Европы, тем более что в Америке в ноябре 2012 г. состоятся президентские выборы. Банк полагает, что конгресс США может отказаться продлять "налоговые каникулы" для работающего населения и чрезвычайную программу выплат безработным, а рейтинговое агентство Moody`s вслед за S&P может понизить кредитный рейтинг страны.

Подлинным кошмаром для инвесторов станет распад еврозоны, который может начаться в 2012 г., если Германия и Европейский Центробанк (ЕЦБ) не предпримут экстраординарных усилий по спасению евро. Единственный шанс избежать этого сценария - позволить ЕЦБ печатать деньги для скупки активов по примеру Федеральной резервной системы США, считают аналитики.