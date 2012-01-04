Геращенко предлагает депутатам отчитаться перед избирателями в Facebook

Народный депутат Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО призывает коллег-депутатов вспомнить о 24-й статье Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", которая требует ежегодного отчета перед избирателями. Об этом она написала на своей странице на Facebook.

Она предложила депутатам выложить отчеты работы за год на свои персональные страницы в Интернет, в том числе на Facebook.

И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что сегодня все больше депутатов открывают свои аккаунты в соцсетях, "и даже ведут страницу сами", и предложила использовать это для отчетов. По ее мнению, если каждый народный депутат расскажет, "что он сделал за год, сколько законов инициировал, как работал в комитете и с письмами избирателей, кому помог, возможно, это хоть немного будет способствовать восприятию политиков и депутатов".

И.ГЕРАЩЕНКО сообщила, что собственный отчет она уже выложила на своей странице.