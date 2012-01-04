Кабмин предлагает парламенту принять новую редакцию закона о высшем образовании

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде принять новую редакцию закона о высшем образовании.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован правительством в парламенте 28 декабря 2011 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проект новой редакции закона, по сравнению с действующей, учитывает современные параметры развития высшего образования. Так, в законопроекте более точно определена сфера действия закона, в частности, отмечено, что «Права высшего учебного заведения, предусмотренные данным законом, которые определяют его автономию, не могут быть ограничены другими законами».

Расширение автономии высших учебных заведений определено как главный принцип государственной политики в сфере высшего образования.

Предусмотрены институционные, академические и финансовые принципы автономии высших учебных заведений.

Управление в сфере высшего образования концентрируется за центральным органом исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере образования и науки.

Сужена система государственных органов, которые имеют в подчинении высшие учебные заведения (таковыми определены Генеральная прокуратура Украины, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки Украины, Администрация Государственной пограничной службы Украины, другие центральные органы исполнительной власти, которые имеют в подчинении художественные высшие учебные заведения и высшие военные учебные заведения (высшие учебные заведения с особыми условиями учебы).

Демократизирует управление высшими учебными заведениями.

Структура высшего образования адаптирована к Европейскому пространству высшего образования, которое закладывает условия для облегчения признания дипломов, академической и профессиональной мобильности, реализации возможности образования в течение жизни.

Предусмотрены образовательно-квалификационные уровни высшего образования – младший специалист, бакалавр, магистр, а также вводятся образовательно-научный уровень доктора философии и научный уровень доктора наук. Направления подготовки, по которым осуществляется подготовка бакалавров, заменены на специальности, которые являются составляющими отраслей образования.

Увеличен срок учебы по образовательно-квалификационному уровню магистра до полутора-двух лет, а в аспирантуре по образовательно-научному уровню доктора философии с трех до четырех лет. Установлен срок учебы в докторантуре по научному уровню доктора наук – три года. В законопроекте снято ограничение относительно форм учебы по образовательно-научной программе доктора философии и научной программе доктора наук.

Изменено название ученого звания «старший научный сотрудник» на «старший исследователь».

В связи с передачей полномочий Высшей аттестационной комиссии Украины в полномочия центрального органа исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере образования и науки внесены изменения в структуру законопроекта. В частности, исключен раздел ІХ «Подготовка научных и научно-педагогических работников» и статья 19 «Полномочия Высшей аттестационной комиссии Украины» действующего закона.

Присвоение ученых званий старшего исследователя, доцента и профессора отнесено к полномочиям центрального органа исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере образования и науки.

Законопроект предусматривает осуществление последипломного образования академиями, институтами последипломного образования, структурными подразделениями высших учебных заведений, а также соответствующими подразделениями научных и учебно-научных учреждений и предприятий с выдачей соответствующего документа, образец которого, как и положение о последипломном образовании, утверждается Кабинетом Министров.

Переподготовка, которая является нормой действующего закона, отнесена к получению высшего образования на основе определенного образовательно-квалификационного уровня. Изменены подходы к типам высших учебных заведений и созданию филиалов и учебно-консультационных центров (представительств).

Институт, в соответствии с международными нормами, определен как структурное подразделение высшего учебного заведения.

Определены типы высших учебных заведений – университет, академия, колледж, профессиональный колледж – и необходимые условия их функционирования, а также требования, касающиеся реализации образовательно-профессиональных программ разных уровней.

Ликвидированы уровни аккредитации (І-ІV) высших учебных заведений и введена аккредитация высшего учебного заведения по типу.

Определены особенности военных высших учебных заведений (высших учебных заведений с особыми условиями учебы), а также статус исследовательских университетов как лидеров высшего образования.

Нормирован вопрос стандартов высшего образования. Ликвидирована схема – государственные стандарты, отраслевые стандарты, стандарты высшего учебного заведения. В законопроекте предусмотрено, что в стандарты высшего образования входят: образовательно-квалификационные (образовательно-научные) характеристики, образовательно-профессиональные (образовательно-научные) программы, средства диагностики качества образования.

Перечень специальностей по образовательно-квалификационным уровнями младшего специалиста, бакалавра, магистра, по образовательно-научному уровню доктора философии, научному уровню доктора наук предусмотрено утверждать Министерством образования и науки, молодежи и спорта, а не Кабинетом Министров, что позволит более оперативно реагировать на потребности отраслей экономики.

Определены принципы работы органов студенческого самоуправления.

Новым разделом «Доступ к высшему образованию. Отчисление, прерывание учебы, восстановление и переводы лиц, которые учатся в высших учебных заведениях» урегулировано внешнее независимое оценивание знаний и умений лиц, желающих получать высшее образование на основе полного общего среднего образования, и установлен порядок его проведения. Определено, что прием в высшие учебные заведения осуществляется по результатам внешнего независимого оценивания с учетом среднего балла государственного документа о полном общем среднем образовании и балла высшего учебного заведения.

Нормирован вопрос рабочего времени педагогических и научно-педагогических работников, который определяется как сокращенная длительность – 36 часов в неделю.

Кроме того, предусмотрен перевод системы оплаты труда педагогических работников профессиональных колледжей с почасовой (школьной) на оплату в соответствии с должностями, количество которых устанавливается по нормативам.

Закреплено, что размер академической, социальной стипендии студента не может быть меньше прожиточного минимума в расчете на одного человека в месяц.

Установлено, что размер платы за учебу для лиц, которые учатся на платной основе, не может быть изменен в течение срока заключенного договора.