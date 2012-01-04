Парафирование Соглашения об ассоциации с Украиной не должно политизироваться – МИД Польши

Варшава . Министерство иностранных дел Польши подчеркивает, что вопрос о парафировании Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не должен политизироваться.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства, отвечая на запрос агентства.

Пресс-служба МИД Польши не дала однозначного ответа на вопрос, может ли сорвать запланированное на начало этого года парафирование согласованного в прошлом месяце Украиной и ЕС Соглашения об ассоциации факт перемещения экс-премьер-министра, лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО из Киевского СИЗО в исправительную колонию.

"Парафирование необходимо для "закрытия" текста соглашения с точки зрения права, чтобы ни одна из сторон не пыталась неожиданно изменить договоренности и возобновить переговоры", - объяснили в пресс-службе МИД Польши, отметив, что в парафировании документа заинтересованы и Евросоюз, и Украина.

"С этой точки зрения парафирование является техническим актом и не должно политизироваться. Выполнение политических условий будет необходимо во время последующих шагов, а именно - во время подписания соглашения и его ратификации", - отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Польши также напомнили, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом (DCFTA), которое является частью Соглашения об ассоциации, насчитывает около 1,5 тысяч страниц, отметив, что в связи с этим юристы и другие специалисты еще могут работать над ним несколько недель.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Украина и ЕС по итогам совместного саммита объявили о завершении переговоров об ассоциации, которые продолжались с 2007 года, но не парафировали соответствующее соглашение.

Эксперты считают, что европейцы отказались парафировать соглашение из-за уголовного дела бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО, которую среди прочего обвиняют в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Справка УНИАН. Соглашение об ассоциации с ЕС, которое приблизит Украину к полноценному членству в сообществе, может вступить в силу только после его подписания и ратификации национальными парламентами всех 27 государств - членов Евросоюза, Европарламентом и Верховной Радой Украины.

Западные политики заявляют о невозможности подписания и ратификации документа без соблюдения украинской властью демократических стандартов, символом нарушения которых они называют дело Ю.ТИМОШЕНКО.