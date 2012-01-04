Анонс на 5 января

* Пресс-конференция на тему: «Использование Уголовного кодекса Украины для сохранения объектов культурного наследия». Организатор - постоянная комиссия по вопросам культуры и туризма Киеврады. Участники: Александр Бригинец, глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма, член Главного Совета Украинского общества достопримечательностей истории и культуры; Александр Глухов, общественный инспектор; Александр Дядюк, общественный деятель; Ольга Козловская, общественный деятель; Игорь Луценко, руководитель ОО «Сбереги Киев», член Коллегии Украинского общества достопримечательностей истории и культуры; Вадим Березовский, заслуженный деятель науки и техники Украины.

* В УНИАН состоится преcc-конференция на тему: «Получат ли украинцы к Рождеству икру ТМ «ГубернаторЪ Камчатки»?, посвященная разъяснению ситуации по запрещению ввоза в Украину икры лососевой производства компании "Орландо" (красная икра, произведенная по ГОСТу на Камчатке). Получат ли украинцы икру к Рождеству? На этот вопрос должен дать ответ Арбитражный Суд Ивано-Франковской области завтра - 4 января, на заседании по иску ПВКП "Камчадал-Плюс" (получатель икры от "Орландо"). Участники: Константин Комиссаров директор ЧПКП "Камчадал-Плюс" (г.Ивано-Франковск), представитель завода "Орландо" (Петропавловск-Камчатский). Кроме того, с информацией, подтверждающей права ООО "Орландо" на производство" выступит родственник первого губернатора Камчатки Василия Завойко - Юрий Завойко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирования в сфере энергетики. После завершения заседания руководством Комиссии будет проводиться брифинг для представителей СМИ.

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