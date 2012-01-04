В Польше уволили ответственного за безопасность проведения Евро-2012

Варшава. Премьер-министр Польши Дональд ТУСК уволил заместителя министра внутренних дел Адама РАПАЦКОГО, который в числе прочего отвечал за безопасность проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь польского МВД Магожата ВОЗНЯК.

«Глава МВД Яцек ЦИХОЦКИЙ подал главе правительства представление на освобождение Адама РАПАЦКОГО в понедельник вечером, и во вторник премьер уволил его», - сказала пресс-секретарь.

Собеседник агентства заверила, что освобождение А.РАПАЦКОГО, который работал в министерстве четыре года, не повлияет на подготовку Польши к Евро-2012.

Она добавила, что заместитель министра, кроме подготовки к Евро-2012, также отвечал за контроль над полицией и Бюро охраны правительства (BOR).