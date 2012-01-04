Главное на 4 января

Финансы

НБУ разрешил уполномоченным банкам вывозить наличную гривню за границу без ограничения

Национальный банк Украины разрешил уполномоченным банкам вывозить из Украины наличную гривню без ограничения и без специального разрешения.

Это предусмотрено в постановлении Нацбанка №431 «О вывозе из Украины наличной гривни в период подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине» от 5 декабря 2011 года (регистрация в Минюсте 29 декабря 2011 года), которое обнародовано на сайте Верховной Рады.

«Разрешить уполномоченным банкам в связи с подготовкой и проведением финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине до 1 сентября 2012 года продавать иностранным банкам-корреспондентам наличные гривни для их вывоза из Украины без ограничения по суммам и без специального разрешения Национального

банка Украины на вывоз за границы Украины валюты Украины», - говорится в постановлении.

Документом вносятся соответствующие изменения в постановление НБУ №166 от 19 апреля 2004 года, а также приостанавливается действие пунктов 6,1-6,4 главы 6 Правил вывоза из Украины и ввоза в Украину уполномоченными банками национальной и иностранной валюты, банковских металлов и бланков чеков.

Постановление вступит в силу со дня его официального обнародования. В нем сохраняется требование о том, что вывоз наличной гривни за границу может осуществляться на основании договора с иностранным банком — корреспондентом, который предусматривает продажу гривни за валюту первой группы Классификатора. Уполномоченный банк также должен предоставить в Нацбанк копию договора на протяжении не более 10 рабочих дней с даты вывоза гривни за границу.

***

Правительство заверяет, что нет оснований для подорожания в 2012 г. хлеба, бензина и авто

В правительстве заверяют в отсутствии каких-либо оснований для подорожания в 2012 году хлеба, бензина и автомобилей.

Об этом сказано в размещенном на Правительственном портале комментарии Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины по поводу информации в СМИ о том, в 2012 году в Украине могут повыситься цены на эти товары.

«Никаких оснований для подорожания хлеба нет. Ожидаемому слабому из-за неблагоприятных погодных условий урожаю 2012 года поможет щедрый урожай 2011-го, часть зерна которого будет увеличена в переходных запасах. Благодаря тому, что правительство заблаговременно решает этот вопрос, потребители этого просто не почувствуют, ведь хлеба в государственных закромах будет достаточно даже если самые пессимистические прогнозы на урожай 2012-го исполнятся, поэтому и оснований для подорожания хлеба не возникнет», - говорится в комментарии.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в текущем маркетинговом году объемы производства зерновых культур оцениваются на уровне 56,4 млн. тонн, из них пшеницы – 22,4 млн. тонн, из которой 13,5 млн. тонн – продовольственная.

Ожидается, что предложение зерна на внутреннем рынке превысит 62 млн. тонн при необходимости внутреннего потребления зерна в 26,7 млн. тонн.

В комментарии также отмечается, что ситуация с состоянием посевов озимых зерновых культур, в частности пшеницы, вызывает обеспокоенность, поскольку в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями потери озимых могут быть на площади 2 млн. га.

«Поэтому при дальнейшем критическом развитии ситуации с состоянием посевов, урожай озимой пшеницы в 2012 году может составить от 12 до 16 млн. тонн, из которой продовольственной пшеницы – 6-8 млн. тонн», - говорится в комментарии.

Однако даже при таком урожае, отмечают в правительстве, в 2012 году запасы пшеницы будут достаточными для обеспечения внутренних потребностей. При этом еще ожидается и формирование излишков такого зерна, которое будет поставлено на экспорт.

Также в правительстве подчеркивают, что для заблаговременного предотвращения ситуации с ожидаемым невысоким урожаем 17 ноября в Минэкономики на заседании межведомственной рабочей группы по составлению баланса спроса и предложения зерновых культур было принято решение о целесообразности увеличения переходных запасов продовольственной пшеницы на 3 млн. тонн - до 5,4 млн. тонн. Таким образом, переходные запасы всех зерновых культур могут составлять 9,1 млн. тонн.

Что касается подорожания импортных автомобилей, то в правительстве подчеркивают, что решения, которые бы влияли на авторынок, не принимались.

По поводу возможного повышения цен на бензин в правительстве отмечают возможность возникновения “спекулятивных” стремлений к этому нефтетрейдеров. “Отрицать таких желаний, конечно, нельзя. Однако никаких объективных причин для подорожания бензина нет. А любым спекулятивным сговорам монополистов будет дан жесткий отпор», - заверяют в Кабмине.

***

Дефицит платежного баланса Украины в январе-ноябре составил 2,4 млрд. долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины в январе-ноябре 2011 года составил 2,357 млрд. долл. по сравнению с профицитом 5,712 млрд. долл. за соответствующий период 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе, по данным НБУ, дефицит платежного баланса в ноябре 2011 г. составил 870 млн. долл. (в октябре - 1,564 млрд. долл.).

Дефицит текущего счета в ноябре 2011 г. вырос до 1,616 млрд. долл. (по сравнению с 1,471 млрд. долл. в октябре). За январь-ноябрь 2011 г. дефицит текущего счета вырос до 8,746 млрд. долл. (по сравнению с 2,127 млрд. долл. в январе-ноябре 2010 года).

Финансовый и капитальный счет в ноябре т.г. был профицитным - 746 млн. долл., по сравнению с дефицитом в 0,93 млн. долл. в октябре. За январь-ноябрь 2011 г. профицит финансового счета составил 6,389 млрд. долл. по сравнению с 7,839 млрд. долл. за соответствующий период 2010 года.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,031 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.

***

Кабмин предлагает упростить механизм открытия счетов в банках для новых предприятий

Кабинет министров Украины предлагает парламенту принять два законопроекта, которые упрощают механизм открытия счетов в банках для новых предприятий.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщается на Правительственном портале.

В частности, правительство внесло в Верховную Раду законопроекты «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно взятия на учет юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взятия на учет юридических лиц и физических лиц-предпринимателей».

По словам А.КЛЮЕВА, это очередной логический шаг относительно упрощения процедуры учреждения бизнеса в Украине. Первый вице-премьер объяснил, что сегодня, по закону о регистрации предпринимателей, государственный регистратор передает органам статистики, налоговой службы и Пенсионного фонда Украины ведомости относительно регистрации предприятий. Однако до сих пор действуют нормативно-правовые акты, которыми предусмотрено при открытии счета в банке предоставление отдельных справок о взятии субъекта хозяйствования на учет в органах госстатистики, налоговой службы и Пенсионного фонда. Иначе говоря, отметил он, банки обязаны требовать такие справки, а это значит, что предприниматели до сих пор вынуждены обращаться в три инстанции, тратить лишнее время и деньги.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что предложенные законопроекты должны реализовать принцип «единого окна», чтобы предприниматель подавал для открытия счета в банке только выписку из Единого госреестра юридических лиц и физических лиц. По его словам, предлагается, что в выписке, которую предприниматель будет получать у государственного регистратора бесплатно, будут автоматически указаны данные о взятии субъекта хозяйствования на учет в органах государственной статистики, налоговой службы и Пенсионного фонда. Все необходимые данные, отметил А.КЛЮЕВ, государственный регистратор должен получить самостоятельно.

«Мы будем и в дальнейшем сокращать количество лишних справок и выписок, которые предприниматели должны собирать во время общения с государством и местной властью», - отметил он.

***

ТЭК

На конкурс по продаже "Днепроэнерго" поступила одна заявка, "Донецкоблэнерго" - две

На участие в объявленном Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурсе по продаже 25% госпакета акций ПАО "Днепроэнерго" поступила одна заявка от потенциального участника.

Об этом сообщили УНИАН в ФГИУ.

По информации Фонда, на участие в конкурсе по продаже 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго" поступило две заявки.

Как сообщалось, ранее ФГИУ заявлял о том, что конкурсами по продаже госпакетов "Днепроэнерго" и "Донецкоблэнерго" заинтересовалось по три компании.

3 января был конечный срок приема заявок на участие в объявленных ФГИУ конкурсах по продаже "Днепроэнерго" и "Донецкоблэнерго".

Справка УНИАН. Конкурсы по продаже 25% акций ПАО "Днепроэнерго" и 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго" Фонд госимущества объявил 16 ноября 2011 г. Конкурсы состоятся 11 января 2012 г. Начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго" составляет 1 млрд. 174 млн. грн., начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" - 449,5 млн. грн.

***

НКРЭ увеличила тариф на распределение природного и нефтяного газа для «Киевгаза»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), постановлением от 28 декабря 2011 г. утвердила с 1 января 2012 г. для ОАО «Киевгаз» тариф на распределение природного и нефтяного газа в размере 71 грн. за 1 тыс. куб. м без учета НДС, что на 7,5% выше ранее действующего тарифа в размере 66 грн. за 1 тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ПАО «Киевгаз».

Кроме того, тариф "Киевгаза" на поставку природного газа по регулируемому тарифу установлен в размере 21,40 грн. за 1 тыс. куб. м без учета налога га добавленную стоимость против ранее действовавшего 21,8 грн. за 1 тыс. куб. м без НДС.

Напомним, 24 марта 2011 г. НКРЭ пересмотрела тарифы газоснабжающим компаниям на транспортировку и поставку газа с 1 апреля 2011 г. В результате пересмотра тариф ПАО «Киевгаз» на распределение природного и нефтяного газа составил 66 гривень за 1 тыс. куб. м без НДС (до этого тариф составлял 53,2 грн. за 1 тыс. кубометров без НДС), на поставку природного газа по регулируемому тарифу - 21,8 грн. за 1 тыс. куб. м без НДС (16,5 за 1 тыс. кубометров без НДС).

***

ДТЭК будет бороться за "Днепрэнерго" и "Донецкоблэнерго"

Энергохолдинг ДТЭК подал по одной заявке на участие в приватизационных конкурсах по продаже 25% госпакета акций ПАО "Днепроэнерго", а также 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Напомним, в соответствии с информацией Фонда государственного имущества Украины, на конкурс по продаже госпакета "Днепроэнерго" поступила всего одна заявка, на "Донецкоблэнерго" - две. В ФГИУ пока не называют вторую компанию, подавшую заявку на участие в конкурсе по продаже госпакета "Донецкоблэнерго".

Как сообщалось, вчера, 3 января, был конечный срок приема заявок на участие в объявленных ФГИУ конкурсах по продаже "Днепроэнерго" и "Донецкоблэнерго".

Справка УНИАН. Конкурсы по продаже 25% акций ПАО "Днепроэнерго" и 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго" Фонд госимущества объявил 16 ноября 2011 г. Конкурсы состоятся 11 января 2012 г. Начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго" составляет 1 млрд. 174 млн. грн., начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" - 449,5 млн. грн.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

***

Фондовый рынок

Янукович подписал закон о Фонде государственного имущества Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон № 4107-VI «О Фонде государственного имущества Украины».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Фонде государственного имущества Украины», за что проголосовали 246 из 286 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала фракция КПУ.

В тот день фракции НУ-НС и «БЮТ-Батькивщина» покинули сессионный зал ВР в знак протеста против действий власти в отношении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Председатель Комитета ВР по вопросам экономической политики Александр БОНДАРЬ отметил, что в принятом законе есть много недостатков, но сказал, что лучше такой закон, чем отсутствие закона. Он напомнил, что много лет в Украине отсутствует закон о Фонде госимущества.

Законом, в частности, предусмотрено, что ФГИУ ответствен перед Президентом Украины. Также предусмотрено, что ФГИУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, актами Президента и правительства Украины, другими актами законодательства Украины, поручениями Президента и премьер-министра.

Определены основные задачи ФГИУ. В частности, предусмотрено, что ежемесячно ФГИУ подает Президенту и правительству информацию о ходе выполнения государственной программы приватизации, ежеквартально подает Президенту, ВР и правительству аналитическую справку о работе и ходе выполнения этой программы, а ежегодно – отчет Президенту, ВР и правительству о ходе выполнения этой программы.

Также в законе определены полномочия ФГИУ.

Председатель ФГИУ назначается на должность при согласии ВР и освобождается от должности Президентом. В соответствии с законом, первый заместитель и заместитель председателя ФГИУ назначаются на должность по представлению премьер-министра и освобождаются от должности Президентом.

***

ФГИУ хочет продать столичный отель "Спорт"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Отель "Спорт", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 4 января т.г.

Целью проведения данной оценки является определение рыночной стоимости целостного имущественного комплекса с целью его дальнейшей приватизации.

Конкурс состоится в ФГИУ 20 января т.г.

Государственное предприятие "Отель "Спорт" находится по адресу г. Киев, ул. Красноармейская, 55. Балансовая остаточная стоимость необоротных активов по состоянию на 30 сентября 2011 г. составила: основных средств - 6 млн. 335 тыс. грн., нематериальных активов - 29 млн. 583 тыс. грн. Размер земельного участка составляет 0,5 га. Размер уставного фонда - 13 млн. грн.

***

Транспорт/Связь

Стоимость международных пассажирских железнодорожных перевозок повысили

Министерство инфраструктуры Украины увеличило коэффициенты индексации базовой стоимости билета и плацкарты межгосударственного пассажирского тарифа до 1,68-3,24 в зависимости от типа вагона и календарного периода поездки.

Это закреплено приказом Мининфраструктуры №634 от 22 декабря 2011 года.

Кроме того, согласно приказу, тарифы утверждаются в тарифной валюте - швейцарском франке, а для их расчета применяется официальный курс гривни на дату оплаты услуг.

Напомним, что Мининфраструктуры планировало за счет привязки стоимости перевозки к курсу гривни на день оплаты уменьшить субсидирование пассажирских железнодорожных перевозок на 568 млн. грн.

Справка УНИАН. До сих пор при оформлении международных билетов применялся курс швейцарского франка к гривне, обнародованный в предпоследний день каждого месяца.

***

Для регулирования деятельности транспортных монополий создадут нацкомиссию

Правительство намерено передать регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта национальной комиссии.

Такое предложение содержится в проекте закона №9668 от 3 января 2012 года о государственном регулировании деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта, разработанном Кабинетом министров Украины. Законопроект обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту закона, нацкомиссия должна, в частности, способствовать созданию условий для возникновения и развития конкуренции на рынке транспортных услуг, либерализации тарифного регулирования в секторах с потенциально возможной внутриотраслевой, межотраслевой, межтранспортной и международной конкуренцией, формировать и обеспечивать прогнозируемую ценовую и тарифную политику на рынке транспортных услуг, регулировать деятельность субъектов естественных транспортных монополий на смежных рынках.

***

Работы с транзитными грузами в украинских портах в 2012 году подешевеют на 18-50%

Плата за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины в 2012 году будет осуществляться со скидками от 18% до 50%.

как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины № 638 от 26 декабря 2011 г. о размерах скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины на 2012 год подписал вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Согласно приказу, скидка в размере 50% к предельной аккордной ставке платы будет предоставляться при погрузке-разгрузке универсальных контейнеров в портах Украины. Кроме того, скидка в размере 50% будет предоставляться в частности, за обработку зерна и семян навалом в Усть-Дунайском порту (вариант «борт-борт»), за обработку продукции химической промышленности навалом, металлов цветных в болванках, слитках, чушках, металла в пачках, листах, кругах до и свыше 250 кг.

Скидка в размере 18% будет применяться к плате за обработку транзитных грузов в Мариупольском порту - зерна и семян навалом (вариант «борт-борт»), в Усть-Дунайском порту (вариант «борт-борт») - тяжеловесных грузов в ящиках и не упакованных грузов весом от 3001 кг.

Скидка в размере 20% установлена за обработку минерально-строительных грузов навалом в Бердянском порту, обработку тарно-штучных грузов в пакетах, угля навалом и черных металлов не в работе в Белгород-Днестровском порту, обработку угля навалом в Ренийском порту, обработку продукции химической промышленности навалом в Херсонском порту.

Кроме того, за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины будут применяться и другие скидки в размере 21,5-45%.

«Основная цель введения скидок - сохранение существующих и привлечение дополнительных грузопотоков транзитных грузов», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

***

Перечень грузов, которые должны сопровождаться охраной на ж/д транспорте, изменят

Министерство инфраструктуры Украины намерено изменить перечень грузов, которые должны сопровождаться военизированной охраной на железнодорожном транспорте.

Согласно проекту приказа министерства, в перечень сопровождаемых военизированной охраной грузов будут дополнительно внесены, в частности, нефть сырая, минеральные удобрения, ферросплавы, полиэтилен и другие грузы, хищения которых в последние годы участились.

В то же время, из перечня будут исключены сельскохозяйственные машины и их части, тракторы и их части, а также грузы, которые перевозятся в автономных рефрижераторных вагонах - мясо и субпродукты, колбасные изделия, копчености и мясные полуфабрикаты, масло животное и сыр, хищения которых за период с 2006 по 2011 год, по данным Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), не причинили убытков.

Кроме того, обновленный перечень будет учитывать изменения в кодировке грузов по Единой статистической номенклатуре грузов (ЕСНГ).

Оплата сопровождения военизированной охраной будет осуществляться по урегулированным тарифам согласно ставкам, утвержденным за перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги.

«Новая редакция перечня позволит усилить борьбу с кражами при перевозках железнодорожным транспортом Украины и обеспечить охрану грузов», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

***

Завтра в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом

Завтра в западных, ночью и в северных, утром и днем и в большинстве центральных и восточных областей Украины ожидаются дожди с мокрым снегом, в Закарпатье и в Карпатах умеренные, днем местами сильные осадки.

Ночью и утром в южных областях кое-где туман, на дорогах восточной части гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области в четверг ночью ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-4° тепла, днем 1-6°. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН