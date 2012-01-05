Главное на 5 января

Энергетика

Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект, которым будет разрешена сдача в аренду газотранспортной системы.

Об этом сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на первого заместителя председателя фракции Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА.

«Президент еще в августе издал указ о необходимости реформирования «Нафтогаза», который прошлой властью был доведен до нищенского существования. Спасение НАК - это не только спасение украинцев от повышения цен на газ, но и аргумент в переговорах с МВФ. Потому мы примем любые законы, которые будут способствовать решению этого вопроса», - объяснил М.ЧЕЧЕТОВ.

Он напомнил, что через две недели возобновятся переговоры с «Газпромом» о новом газовом контракте, причем уже известно, что в этом есть заинтересованность двух сторон. «Наше предложение известно - это газотранспортный консорциум, и чтобы правительство могло сделать это предложение, парламент должен дать и даст ему закон, который разрешает передачу ГТС в аренду», - отметил М.ЧЕЧЕТОВ.

На участие в конкурсе по продаже 40,061% госпакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" подали заявки DTEK Holdings Limited (Кипр) и ООО "Луганское Энергетическое Объединение", сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

По информации ФГИУ, на конкурс по продаже 25% госпакета акций ПАО "Днепроэнерго" поступила только одна заявка - от DTEK Holdings Limited.

Напомним, вчера, 3 января, истек срок приема заявок на участие в объявленных ФГИУ конкурсах по продаже "Днепроэнерго" и "Донецкоблэнерго".

Правительство Эстонии сегодня на заседании рассмотрело проект поправок к закону о природном газе, предусматривающий, в том числе, продажу эстонским концерном Eesti Gaas, основным владельцем которого является российский "Газпром", своей газораспределительной сети

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

Целью законопроекта является приведение закона о природном газе в соответствие с директивами Евросоюза, предусматривающими разделение бизнеса по продаже и транспортировке газа, отмечает пресс-служба.

Министерство экономики страны, которое является инициатором законопроекта, считает, что отчуждение газораспределительной сети у концерна Eesti Gaas гарантирует развитие конкуренции и укрепление энергетической безопасности страны. Новый собственник газовых трубопроводов не должен быть связан с продажей газа потребителям. Предполагается, что он будет определен к 2015 году.

По первоначальным оценкам правительства, стоимость эстонской газораспределительной сети составляет примерно 120 миллионов евро.

Концерн Eesti Gaas занимается покупкой, распределением и продажей российского природного газа, а также обслуживанием газовых систем, строительством газопроводов и развитием газовой сети в Эстонии. Акционерами Eesti Gaas являются "Газпром" (37,02%), немецкий Ruhrgas (33,66%), финский Fortum (17,72%), а также Itera Latvija (9,85%) и миноритарии (1,75%).

Узбекистан без предварительного предупреждения утром 4 января прекратил подачу природного газа в Таджикистан.

Об этом заявил представитель МИД Таджикистана Давлатали НАЗРИЕВ, сообщает радио «Свобода».

Причиной отключения газа Ташкент называет отсутствие контракта на поставки на начавшийся 2012 год. Однако Душанбе утверждает, что несколько раз обращался к Узбекистану с просьбой о заключении контракта, но узбекская сторона постоянно оттягивала этот вопрос.

В среду в МИД Таджикистана был вызван посол Узбекистана в этой стране, которому было вручено письмо Президента Таджикистана Эмомали РАХМОНА к его узбекскому коллеге Исламу КАРИМОВУ. В письме выражается надежда, что поставки газа будут в ближайшее время возобновлены.

Финансы

Срок уплаты единого налога для первой и второй групп упрощенцев закончится 20 января 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

Со вступлением в силу Закона Украины „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности” (от 04.11.11 № 4014-VI) плательщики единого налога первой и второй групп платят налог путем осуществления авансового взноса не позже 20 числа текущего месяца.

То есть упрощенцы первой и второй групп до 20 января 2012 года включительно должны уплатить единый налог за январь 2012 года, а не за февраль, как это было раньше, объясняют в ГНСУ.

Уплата единого налога осуществляется по месту налогового адреса.

Пресс-служба «Приватбанка» не подтверждает информацию о хищении 5,5 млн. грн. при ограблении отделения банка в Донецке.

Так, сегодня в ряде интернет-СМИ появилась информация, со ссылкой на работников центрального управления банка, о том, что при ограблении отделения «ПриватБанка» в Донецке было похищено более 5,5 млн. грн.

В пресс-службе банка данную информацию УНИАН не подтвердили.

Также напомним, что на брифинге 3 января министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО сообщил, что в момент нападения в банковском отделении, в частности в одной из касс, было 2800 грн. Кроме того, в помещении менеджеров находилось еще свыше 1 млн. грн., 67 тыс. долларов и больше 1 тыс. евро. «Впрочем, в депозитарий и кассу они (грабители - УНИАН) не успели зайти, что говорит о том, что они спешили», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Премьер-министр Греции Лукас ПАПАДИМОС предупредил о возможности дефолта страны уже в ближайшие три месяца, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на пресс-службу премьера.

Об этом Л.ПАПАДИМОС сказал на встрече с профсоюзами, которые он пытается убедить в необходимости дальнейшего снижения зарплат и ослабления регулирования на рынке труда.

"Если мы не проведем необходимые сокращения, ясно, что мы не можем ожидать от других стран ЕС и международных организаций продолжения финансирования страны, которая не приспосабливается к реальности и не борется со своими проблемами. Если это случится, если финансирование со стороны наших партнеров прервется, тогда последствия будут по-настоящему трагичными для дохода работников, а безработица повысится еще больше", - добавил Л.ПАПАДИМОС.

Как ожидается, греческое правительство объявит в ближайшее время о новом превышении пересмотренных уже пять раз целевых показателей бюджетного дефицита на 2011 год. При окончательной согласованной с кредиторами цифре в 9% ВВП дефицит может оказаться ближе к 10% ВВП, то есть всего на половину процентного пункта ниже, чем в 2010 году.

Греция пытается обеспечить 130-миллиардный пакет помощи европейских партнеров, чтобы обслуживать внешний долг, достигающий 160% ВВП. В марте стране предстоит погасить облигации на 14 миллиардов евро. В середине января начинаются переговоры с "тройкой" кредиторов (Еврокомиссия, Европейский центробанк и МВФ).

Социальная политика

С 1 января вступило в действие постановление Кабинета министров Украины, которым введены гарантированные минимальные выплаты для инвалидов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, постановление № 1210 «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», было принято 23 ноября 2011 года.

Согласно документу, средний размер пенсий участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС увеличится почти вдвое. В частности, инвалиды І группы будут получать 5439,52 грн. (в 2011 году – 2442,98), ІІ группы – 5128,73 грн. (в 2011 году – 2195,21), ІІІ группы – 3941,53 грн. (в 2011 году – 1421,61).

Кроме того, как сообщает пресс-служба, впервые введены гарантированные минимальные выплаты для инвалидов-ликвидаторов в процентах к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной). Таким образом инвалиды І группы будут получать 2399,70 грн. (в 2011 году – 1321,0 грн.), ІІ группы –2147,10 грн. (в 2011 году – 1199,0 грн.), ІІІ группы –1894,50 грн. (в 2011 году – 1008,0 грн.).

"При этом важно то, что при условии изменения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, размер выплаты будет увеличиваться", - отмечается в сообщении.

Офис комиссара ЕС по вопросам занятости Ласло АНДОРА планирует подготовить рекомендации относительно увеличения пенсионного возраста.

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание EUuobserver со ссылкой на польское агентство PAP.

Согласно сообщению, рекомендации будут обнародованы в феврале, а их главная цель – способствовать преодолению экономических проблем, связанных со старением населения.

Рекомендации не будут носить обязательный характер.

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