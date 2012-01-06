Супруг Тимошенко просит политического убежища в Чехии из-за давления властей-«Батькивщина»

Супруг экс-премьер-министра, лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТИМОШЕНКО вынужден был выехать из Украины и обратиться к правительству Чехии с просьбой о предоставлении политического убежища в связи с усиленным давлением на лидера оппозиции через ее семью.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии «Батькивщина».

«Этот шаг со стороны Александра ТИМОШЕНКО является ответом на аморальные попытки давить и истязать Юлию ТИМОШЕНКО через преследование ее близких и родных. Так, не сломав лидера партии «Батькивщина» ни судами, ни тюрьмами, ни издевательствами и двойными арестами, режим, незаконно возобновив уже закрытые Верховным Судом уголовные дела 15-летней давности, начал преследовать родных и близких экс-премьер-министра», - заявили в пресс-службе.

«ЯНУКОВИЧ пошел самым грязным путем: сломать Юлию ТИМОШЕНКО через давление на членов ее семьи. Решение о поиске политического убежища обусловлено желанием лишить режим дополнительных рычагов давления на лидера партии «Батькивщина», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня чешская газета Pravo со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел Чехии написала, что супруг Ю.ТИМОШЕНКО попросил политического убежища в Чехии.

Газета отмечает, что прошение о получении убежища А.ТИМОШЕНКО подал в конце 2011 года.