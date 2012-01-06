Еврокомиссия может получить больше полномочий в соответствии с новым фискальным соглашением

Брюссель. Европейская комиссия может получить больше полномочий в рамках нового фискального соглашения, подготовка которого сейчас проходит в ЕС.

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание EUobserver.

Согласно информации издания, сегодня представители стран - членов ЕС обсудят последний проект документа и, в частности, вопрос о введении санкций против тех, кто будет нарушать установленные в Европе нормы по внешним заимствованиям. Кроме того, представители стран ЕС обсудят вопрос согласования нового соглашения с соглашением ЕС, учитывая отказ Великобритании присоединиться к фискальному договору.

В соответствии с проектом соглашения, Еврокомиссия “может от имени сторон-участниц” обращаться в Европейский суд в случае нарушения странами правил по сбалансированному бюджету, которые будут предусмотрены в национальных Конституциях.

При этом, как отмечает EUobserver, в предыдущих версиях документа предусматривалось, что только страны-члены могли подавать иски на другие страны-члены в Европейский суд.

Вместе с тем предложенное усиление роли Еврокомиссии, которая представляет все 27 стран - членов ЕС, создает другую юридическую проблему, связанную с отказом Великобритании на саммите в декабре присоединиться к новому фискальному соглашению.

При этом, как отмечают источники издания в дипломатических кругах ЕС, новая идея об усилении роли Комиссии может “быстро умереть”.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря страны - члены зоны евро договорились о новых фискальных правилах, которые, в частности, предусматривают установление нового предельного уровня дефицита бюджета в 0,5% ВВП вместо 3%, применение автоматических санкций за невыполнение этого показателя, усиление роли Еврокомиссии в оценке бюджетных планов. Предусматривается, что эти договоренности будут оформлены в виде межправительственного соглашения, подписание которого запланировано предварительно на март следующего года.

О намерении присоединиться к новому соглашению заявили 26 стран - членов ЕС, кроме Великобритании.

30 января лидеры ЕС во время заседания Европейского Совета в Брюсселе планируют обсудить подготовленный вариант нового фискального соглашения с тем, чтобы одобрить его на заседании 1 марта.