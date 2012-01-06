Янукович одобрил передачу в ведение СБУ расследования служебных преступлений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уточнения подследственности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом предусмотрено изложить часть 3 статьи 112 Уголовно-процессуального кодекса Украины в новой редакции: «По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261, 265-1, 294, 305, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 359, 361, 361-1, 361-2, 362, 363, 363-1, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Уголовного кодекса Украины, досудебное следствие осуществляется следователями органов Службы безопасности Украины. Если во время расследования преступлений, предусмотренных указанными статьями, будут установлены преступления, предусмотренные статьями 364, 365, 366, 367, 368, 423, 424, 425, 426 Уголовного кодекса Украины, совершенные лицом, в отношении которого ведется следствие, или другим лицом, если они связаны с преступлениями, совершенными лицом, в отношении которого ведется следствие, они расследуются следователями органов Службы безопасности Украины".

В пояснительной записке отмечалось, что цель документа «усиление борьбы со служебными преступлениями, в частности, коррупцией, и, как следствие, уменьшение уровня коррупции в Украине».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уточнения подследственности» 20 декабря 2011 года.