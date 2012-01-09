Анонс на 10 января

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Состоится пленарное заседание ВРУ.

* Пресс-конференция на тему: "Результаты деятельности Госфининспекции Украины за 2011 год". В работе примет участие Петр Андреев - председатель Государственной финансовой инспекции Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Результаты охраны общественного порядка во время новогодних и рождественских праздников». Будет озвучено количество зафиксированных правонарушений во время праздников, ситуация с изъятием пиротехники и результаты операции «Елка». Участники: первый зам.начальника Департамента охраны общественного порядка МВД Украины Сергей Поготов и начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.

* Состоится брифинг представителей депутатской группы "Реформы ради будущего".

* Пресс-конференция на тему: «Важность и необходимость законодательного урегулирования рынка внутренней торговли». В пресс-конференции примут участие: Председатель Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский, директор департамента развития торговли Минэкономразвития Игорь Гарбарук, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Максим Кунченко.

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