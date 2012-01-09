Минюст утвердил порядок приема в Госслужбе по защите персональных данных

Министерство юстиции утвердило порядок личного приема граждан в Государственной службе Украины по вопросам защиты персональных данных (ГСЗПД Украины).

Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Так, прием граждан должностными лицами ГСЗПД Украины будет осуществляться по адресу: г. Киев, ул. Марины Расковой, 15. Дни и часы приема должны быть утверждены приказом ГСЗПД Украины.

Вход в приемную ГСЗПД Украины является свободный, оформлять пропуска не нужно.

Предварительная (не позднее, чем за 10 дней до дня приема) запись на прием к председателю ГСЗПД Украины или к его заместителям будет осуществляться отделом рассмотрения жалоб, обращений физических и юридических лиц Службы по адресу: г. Киев, ул. Марины Расковой, 15, или по телефону 517-60-02.

При записи на прием не допускается выяснение сведений о гражданине, не касающихся его обращения.

Об отказе в записи и причинах отказа гражданину обязаны предоставить соответствующие разъяснения.

В первоочередном порядке будет осуществляться прием таких категорий граждан, как женщины, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня", инвалиды Великой Отечественной Войны, Герои социалистического труда, Герои Советского Союза, Герои Украины.

***Государственная служба Украины по вопросам защиты персональных данных является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра юстиции Украины. ГСЗПД Украины обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты персональных данных.