Лига арабских государств объявила о продолжении миссии в Сирии

Лига арабских государств планирует увеличить число наблюдателей в Сирии и усилить финансово-техническую поддержку миссии, в том числе по линии ООН. Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в заявлении по итогам заседания министерского комитета ЛАГ по Сирии на уровне глав МИД.

В частности, принято решение о продолжении генсеком Лиги Набилем аль-АРАБИ координации усилий с генеральным секретарем ООН ПАН Ги Муном с целью предоставления миссии мониторинга больших технических возможностей. Помимо материально-технической поддержки, речь идет и о политико- информационной помощи с тем, чтобы "наблюдатели могли выполнять свою миссию с большей отдачей".

Кроме того, комитет призвал страны-члены Лиги ускорить финансирование работы миссии и рекомендовал увеличить объем денежных средств в реализацию межарабской "дорожной карты" по урегулированию кризиса в Сирии с 1 до 5 млн долларов. При этом, как отмечается в заявлении, эта сумма может быть увеличена в зависимости от условий и потребностей миссии наблюдателей.

Более того, председательствующий в комитете премьер-министр Катара шейх Хамад бен Джасем Аль ТАНИ предложил увеличить численность миссии с нынешних 163 до 300 человек.

Комитет принял решение не отзывать наблюдателей и предоставить им возможность продолжить работу. Комитет призвал сирийское правительство и различные вооруженные группы немедленно прекратить все акты насилия и атаки на мирных демонстрантов. "Несмотря на частичный прогресс в выполнении сирийским правительством обещаний, данных в рамках межарабской инициативы, комитет призывает Дамаск немедленно остановить насилие", - говорится в итоговом заявлении.