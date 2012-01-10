ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «У Януковича рассказывают небылицы про рейтинги Украины» пишет: в Комитете экономических реформ при президенте Украины надеялись на быстрый эффект экономических реформ в 2011 году. Однако чудо не произошло. Страна опустилась с 149-го на 152-е место в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса - 2012: ведение бизнеса в более прозрачном мире"…

http://delo.ua/ukraine/u-janukovicha-rasskazyvajut-nebylicy-pro-rejtingi-ukrainy-171361/

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Также «Дело» в публикации «Рада готовится отсрочить применение драконовских штрафов к бизнесу» пишет: в повестку дня работы Верховной Рады на 10 января внесены сразу два законопроекта, которые предлагают перенести на полгода вступление в силу скандального закона о защите персональных данных…

http://delo.ua/ukraine/rada-gotovitsja-otsrochit-primenenie-drakonovskih-shtrafov-k-bizne-171450/

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«Дело» в публикации «Еврозону ждет усиление кризиса» пишет: предстоящие месяцы покажут, способны ли европейские лидеры сохранить еврозону или окажутся бессильными перед политическими, экономическими и финансовыми проблемами, стоящими перед ними в начале года…

http://delo.ua/world/evrozonu-zhdet-usilenie-krizisa-171443/

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Газета «Сегодня» в публикации «Муж Тимошенко осел в селе под Прагой - у него там особняк» пишет: супруг экс-премьера получил убежище в стране, где у него есть дом и бизнес…

http://www.segodnya.ua/news/14326836.html

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Также «Сегодня» в публикации «Рада займется газовой трубой» пишет: сегодня Рада рассмотрит изменения в закон о ГТС. Ими будет разрешена передача трубы в аренду будущему газотранспортному консорциуму «Нафтогаза» и «Газпрома». Формально решение о внесении законопроекта в повестку дня примут сегодня, но, по словам нардепов-регионалов, это вопрос решенный. Не состояться голосование может только если бютовцы заблокируют работу парламента…

http://www.segodnya.ua/news/14326776.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правительство может лишить Никиту Михалкова законного процента» пишет: правительство РФ решило дифференцировать ставку авторского сбора с производителей и импортеров аудио- и видеоаппаратуры, а также накопителей информации…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1470951/otnyali_procent

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Также «Ведомости» в публикации «Olympus через суд требует от своих топ-менеджеров $47 млн» пишут: Olympus Corp, которая производит оптическую и медицинскую технику, через суд требует от 19 своих бывших и нынешних руководителей 3,61 млрд иен ($47 млн.). Они обвиняются в неправильном управлении компанией…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1471151/olympus_cherez_sud_trebuet_ot_svoih_topmenedzherov

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Издание «Известия» в публикации «Резерву нефти быть» пишет: впервые в России чиновники всерьез изучают возможность запасти на черный день часть главного природного ресурса страны - нефти. Речь может идти о закачанных в несколько подземных хранилищ 15 млн. т черного золота…

http://izvestia.ru/news/511337

(УНИАН)