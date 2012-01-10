Ответственность за нарушение законов об охране труда и недр ужесточат

Верховная Рада Украины планирует ужесточить ответственность за нарушение требований законодательства об охране труда и охране недр.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины» в первом чтении проголосовали 299 народных депутатов из 396, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что нарушение установленного порядка извещения (предоставления информации) специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда о несчастном случае на производстве влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и граждан - субъектов предпринимательской деятельности от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом самовольное пользование недрами, заключение соглашений, которые в прямой или скрытой форме нарушают право собственности на недра влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц — от шестидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также предусмотрено, что нарушения правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр, которое может привести или привело к недостоверной оценке разведанных запасов полезных ископаемых или условий для строительства и эксплуатации предприятий по добыче полезных ископаемых, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, потеря геологической документации, дубликатов проб полезных ископаемых и керна, необходимых при дальнейшем геологическом изучении недр и разработке месторождений, влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда служебным лицом предприятия, учреждения, организации или гражданином - субъектом предпринимательской деятельности, если это нарушение нанесло вред здоровью пострадавшего, карается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан либо исправительными работами сроком до двух лет, либо ограничением свободы на этот же срок.