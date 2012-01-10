Ежи Бузек готовится к освобождению должности президента Европарламента

Брюссель. Ежи БУЗЕК готовится освободить должность президента Европейского парламента, которую он занимал на протяжении двух с половиной лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, следующие выборы президента Европарламента назначены на 17 января.

Среди претендентов на должность – лидер группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Мартин ШУЛЬЦ (Германия), представитель группы либералов Диана УЭЛЛИС и представитель группы Европейских консерваторов и реформистов Нирж ДЕВА (оба – Великобритания).

Во время пресс-конференции в Брюссельском пресс-клубе вечером 9 января действующий президент Европарламента Е.БУЗЕК отметил, что в целом доволен своей деятельностью на этом посту.

Среди своих достижений он назвал, в частности, перестройку отношений между органами власти ЕС после вступления в силу Лиссабонского соглашения.

“Моя цель была не просто использовать новые полномочия парламента, а использовать новые институционные возможности, перестроить наши отношения внутри ЕС”, - сказал Е.БУЗЕК.

Также среди достижений он назвал работу Европарламента в сфере прав человека, подчеркнув, что именно эта деятельность вызвала больше всего отзывов от граждан Европы и мира.

“Самая фантастическая реакция в моем Twitter’i была на сообщение о решении в сфере прав человека. И реагировали люди со всего мира – от Беларуси до Кубы”, - сказал президент Европарламента.

Е.БУЗЕК отметил, что в работе не обошлось и без проблем. В этом контексте он, в частности, вспомнил расследование британской Sunday Times, после которого трое депутатов Европарламента, обвиняемых в коррупции или конфликте интересов, оставили свои должности.

“Но надо всегда иметь ответ: больше прозрачности в Европарламенте. И этим стал новый кодекс поведения депутатов”, - сказал Е.БУЗЕК.

Говоря о своем будущем пребывании в парламенте, его нынешний президент отметил, что хочет остаться “обычным” депутатом, отказавшись от предложений возглавить любые Комитеты или стать вице-президентом этого законодательного органа ЕС.