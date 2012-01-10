Главное на 10 января (день)

Энергетика

ДТЭК Holdings Ltd дал согласие на приобретение 45,103% госпакета акций «Захидэнерго» по цене 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, информация об этом была обнародована во время сегодняшнего заседания конкурсной комиссии по определению победителя конкурса по продаже госпакета «Захидэнерго»

В ходе заседания комиссии было отмечено, что по результатам проведения независимой оценки госпакета данной энергокомпании, как того требует законодательство при проведении конкурса с одним участником, 45,103% «Захидэнерго» были оценены оценщиком в 1 млрд. 897 млн. 600 тыс. грн.

Поскольку результат данной оценки является ниже предложенной покупателем цены за данный пакет, ФГИУ предложил ДТЭК Holdings Ltd приобрести приватизированный пакет энергокомпании по заявленной ранее покупателем цене.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) допустил к участию в конкурсах по продаже 25% госпакета акций "Днепроэнерго" и 40,061% акций "Донецкоблэнерго" все подавшие заявки на участие в конкурсе компании. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Так, по информации Фонда госимущества, к участию в конкурсе по продаже 25% "Днепроэнерго" допущен ДТЕК Holdings Ltd, на конкурс по продаже 40,061% акций ПАО “Донецкоблэнерго” – ДТЕК Holdings Ltd и ООО “Луганское энергетическое объединение”.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О теплоснабжении» относительно использования технологического минимума природного газа».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено, что технологический минимум потребления природного газа - минимальный уровень использования природного газа объектом в сфере теплоснабжения, который обеспечивает номинальное функционирование предприятия и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, и определяется по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины.

Установлено, что в случае неуплаты или внесение не в полном объеме платы за использованный газ и услуги по его транспортировке газоснабжающая организация имеет право ограничить потребление газа субъектами хозяйствования в сфере теплоснабжения, для которых тарифы установлены на экономически обоснованном уровне, до технологического минимума потребления.

Евгения ТИМОШЕНКО заявляет, что решение суда об обязательстве ее матери компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" якобы нанесенный ущерб является незаконным и поэтому невозможным для выполнения.

Об этом Е.ТИМОШЕНКО сказала в интервью телеканалу ТВі, сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Таких финансовых ресурсов у нас нет и никогда не было. Это невозможно. Так хочет режим, но это не значит, что так будет", - отметила Е.ТИМОШЕНКО.

Финансы

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2011 года против ноября составила 0,2%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в декабре 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 6,9%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Инфляция в Белоруссии в 2011 году составила рекордную величину - почти 109%, говорится в данных, распространенных Национальным статистическим комитетом республики, сообщает ИТАР-ТАСС.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составил 208,7%, при этом индекс цен производителей промышленной продукции – 249,4%, а индекс цен на продовольственные товары – 225%.

Среди продовольственных товаров за последний год более всего – по официальным данным, примерно в 2 – 2,5 раза – подорожали рыбные консервы, фрукты, овощи, сахар, чай, мясо птицы, кондитерские изделия, масло животное и растительное, сыры, яйца, крупы, алкогольные напитки, табак. Ощутимо ударил по кошелькам белорусов и рост цен на непродовольственные товары. В этой группе товаров наиболее заметно подорожали автомобильное топливо, парфюмерно- косметические изделия, синтетические моющие средства, стройматериалы, велосипеды и мотоциклы, ткани.

Что касается сферы услуг, то более всего выросла оплата за детские дошкольные учреждения, туристические путевки, билеты на самолеты, а также на поезда и автобусы международного сообщения.

Сложности в экономике Белоруссии начались весной прошлого года, после чего правительство страны неоднократно повышало розничные цены на хлеб, молоко, мясо, сигареты и прочие продукты.

Сельское хозяйство Украина вводит европейскую модель контроля безопасности и качества пищевой продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины со ссылкой на председателя службы Ивана БИСЮКА.

В сообщении отмечается, что в последнее время увеличилось количество случаев отравления и выявления некачественной продукции питания, поэтому встал вопрос усиления системного контроля продуктов питания от производства до реализации. В связи с этим Кабинетом министров Украины было принято решение о создании модели продовольственного контроля по примеру Евросоюза. «По примеру государств Евросоюза Госветфитослужба Украины в полном объеме сможет контролировать качество и безопасность продуктов питания: от внесения органических и минеральных удобрений в почву, кормов животных, мониторинга остатков пестицидов и ветеринарных препаратов в продукции животного происхождения и до переработки растениеводческого и животноводческого сырья, надлежащей поставки к потребителю, контролируя логистические цепочки и реализацию по всей территории государства», - сообщил глава Госветфитослужбы.

«Реформа пищевой отрасли предусматривает создание единого компетентного органа на основе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы. Однако это не значит, что отныне только ветеринарные врачи должны контролировать продукты растительного происхождения, или специальное диетическое и детское питание. Именно с этой целью в штат государственной службы компетентного органа будут переведены специалисты из других структур», - отметил И.БИСЮК.

По его мнению, создание единого государственного органа по контролю качества пищевой продукции будет способствовать повышению уровня контроля ее безопасности. Компетентный орган формируется на основе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, куда будут включены специалисты гигиены питания, фитосанитарного направления, карантина и защиты растений. До тех пор, пока новообразованный компетентный орган не будет способен в полном объеме перенять все функции, их будут выполнять специалисты санитарно-эпидемиологической службы, которые до сегодняшнего дня выполняли такую деятельность.

В сообщении отмечается, что наиболее эффективный и прозрачный контроль качества продукции осуществляет единый компетентный орган. В Украине, как и во многих других странах мира, создание такой государственной структуры является прерогативой Президента и Правительства «Однако на сегодня ни один другой орган, в компетенцию которого входит контроль над безопасностью продукции, не желает лишаться рычагов влияния», - отмечается в сообщении.

Украина в первом полугодии 2011-2012 маркетингового года (МГ, 1 июля 2011 — 30 июня 2012 г.) экспортировала 9,4 млн. тонн зерна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации со ссылкой на генерального директора УАК Сергея СТОЯНОВА.

«Несмотря на декабрьский спурт, сдерживаемый хронической нехваткой вагонов-зерновозов, украинским экспортерам по итогам первого полугодия 2011-2012 МГ удалось отгрузить на экспорт 9,4 млн. тонн зерна по всем направлениям - и по морю, и по суше», - отметил С.СТОЯНОВ. В частности, было экспортировано пшеницы — 2,7 млн. тонн, кукурузы – 4,7 млн. тонн, ячменя – 1,8 млн. тонн. Также сообщается, что рекордным в декабре был общий месячный экспорт зерна из урожая 2011 года – около 2,6 млн. тонн.

«Если брать во внимание определенные «национальным» балансом объемы экспорта зерна из Украины в 2011/12 МГ на уровне 26 млн. тонн из 55 млн. тонн валового сбора в «окончательном» весе, то на второе полугодие МГ (январь-июнь) перед Украиной стоит задача экспортировать почти 17 млн. тонн зерна. При этом... в переходящих запасах баланс «видит» рекордные, цифры – свыше 9 млн. тонн зерна, в том числе — 6,2 млн. тонн пшеницы», - отметил С.СТОЯНОВ.

«При условии сохранения на текущем уровне спроса на наше зерно на внешних рынках из Украины за следующие полгода, думаю, может быть отгружено до 1 июля т.г.: кукурузы - порядка 10 млн. тонн (лучшее зерно уже отобрано, дальше будет все сложнее формировать по качеству экспортные партии, плюс проблемы с вагонами-зерновозами), пшеницы — 2-2,5 млн. тонн (стоит помнить о грядущих, рекордных за последние 10 лет, мировых переходящих запасах пшеницы на 1 июля т.г. Наши возможные проблемы с потерями площадей озимой пшеницы могут оказаться почти сугубо внутренними ввиду хороших видов на озимые и в России, и в Европе, и в США) и ячменя — максимум 0,5 млн. тонн (даже после отмены экспортной пошлины его просто не из чего отбирать для экспорта. По состоянию на 1 декабря мобильные товарные ресурсы ячменя в стране составляли всего 2,7 млн. тонн, разбросанные по тысячам владельцев). Вот и набирается пока 12,5-13 млн. тонн экспорта зерна на вторую часть МГ, что с учетом ранее отгруженного (9,4 млн. тонн) никак не дает балансового показателя 26 млн. тонн, и 3,5-4 млн. тонн могут пополнить запасы зерна в стране на 1 июля т.г. до уровня свыше 13 млн. тонн, превратив их в остатки, не планируемые, фактически сами по себе получившиеся на фоне управляемого рынка», - отметил С.СТОЯНОВ.

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