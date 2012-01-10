ВР одобрила законопроект об экспертизе ценности документов

Верховная Рада Украины планирует урегулировать процедуру экспертизы ценности документов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины “О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях” в первом чтении проголосовал 261 народный депутат из 389 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается определить, что экспертиза ценности документов — всестороннее изучение документов с целью внесения их в Национальный архивный фонд или исключения из него, проведение денежной оценки документов Национального архивного фонда, отнесение их к категории уникальных и установление сроков хранения документов, которые не подлежат внесению в Национальный архивный фонд.

При проведении экспертизы ценности документов экспертные комиссии руководствуются типичными и ведомственными (отраслевыми) перечнями документов, которые создаются в процессе деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, с указанием сроков хранения документов, установленных в соответствии с законодательством.

Предусмотрено, что юридические лица обязаны обеспечить сохранность документов, накопившихся за время их деятельности, до проведения экспертизы их ценности в порядке, установленном этим Законом, и в течение года со дня регистрации этих юридических лиц в установленном законодательством порядке согласовать свою номенклатуру дел с одним из государственных архивных учреждений или архивным отделом городского совета.

Государственные архивные учреждения и архивные отделы городских советов имеют право доступа к документам юридических лиц с целью выявления документов Национального архивного фонда, за исключением тех, которые специально охраняются законодательством. Предусмотрено, что подлежат исключению из Национального архивного фонда документы, которые утратили культурную ценность, дублетные документы и непоправимо поврежденные документы, которые не подлежат восстановлению. Решение об исключении указанных документов принимаются по инициативе их владельца или государственного архивного учреждения экспертными комиссиями по согласованию с центральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства. Запрещается исключение из Национального архивного фонда документов по мотивам конфиденциальности или секретности информации, содержащейся в них, по политическим или идеологическим соображениям, а также любых документов, созданных до 1946 года.

Кроме того, согласно законопроекту, архивные документы, которые до 1991 года находились на государственном учете и хранились в государственных архивных учреждениях, относятся к Национальному архивному фонду и являются собственностью государства. Документы Национального архивного фонда независимо от места их хранения, формы собственности на них, вида носителя информации, доступа подлежат обязательному государственному учету, который ведется в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства, с целью осуществления контроля за наличием документов, их состоянием, местом и условиями хранения.