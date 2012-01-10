В Тернопольской области за взяточничество задержали работника госслужбы

В одном из районов Тернопольской области во время получения взятки задержали работника Государственной исполнительной службы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, должностное лицо вымогало и получило 1,2 тыс. грн. от жителя района, который должен был оплатить 1 тыс. 950 грн. штрафа.

Правонарушитель попросил у служащего отсрочить уплату штрафа на месяц из-за отсутствия денег. До конца года штрафник так и не решил финансовых проблем и уже попросил отсрочить опись имущества, которая ему грозила.

В ответ работник исполнительной службы предложил вообще закрыть исполнительное производство при условии получения взятки в размере 1,2 тыс. грн. Чиновник предложил жителю села перечислить штраф через банковское учреждение, предъявить копию квитанции, а затем отменить оплату. На основании копии квитанции из финансового учреждения должностное лицо, получив обусловленную сумму, предоставило справку об уплате штрафа и отсутствии претензий к должнику.

Во время передачи денег оперативники задержали госслужащего. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.