Анонс на 11 января

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* В Фонде государственного имущества состоятся конкурсы по продаже 40,061% акций ПАТ “Донецкоблэнерго” и в 14-00 конкурсы по продаже 25% акций ПАТ “Днепроэнерго”. Конкурсы будут транслироваться online на официальном сайте ФГИУ www.spfu.gov.ua. К конкурсу по продажу пакетов акций этих энергокомпаний допущены все компании, подавшие заявки на участие у них. Так, к конкурсу по продажу акций ПАТ “Днепроэнерго” допущен ДТЕК Holdings Ltd, на конкурс по продаже 40,061% акций ПАТ “Донецкоблэнерго” - ДТЕК Holdings Ltd и ООО “Луганское энергетическое объединение”.

* Пресс-конференция на тему: “Новые правила контроля: смогут ли ветеринары обеспечить качество украинских продуктов?”. Организатор - ГолосUA. Участники: директор департамента ветеринарной медицины Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Виталий Башинский, президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лиситса и директор консалтингового агентства “ААА” Сергей Наливка.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда. Будут рассматриваться: Проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (об особенностях регулирования труда женщин и лиц, на которых возложены обязанности по уходу и воспитанию детей); Проект Закона о внесении изменений в законы Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (о страховом стаже) и другие.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Комитета по экономическим реформам. Будут подведены итоги выполнения Национального плана действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». Участники заседания также обсудят и одобрят Национальный план действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 года.

* Шевченковский районный суд Киева начнет рассмотрение по существу уголовного дела по обвинению бывшего главы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волги во взяточничестве.

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