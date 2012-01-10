В Украине усилят ответственность за незаконную выдачу разрешительных документов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в статью 16610 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления за нарушение законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 22 декабря 2011 года.

В законе статья 16610 «Нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера» изложена в новой редакции. В соответствии с ней, несообщение или несвоевременное сообщение разрешительным органом субъекта ведения хозяйства или государственного администратора об отказе в выдаче документа разрешительного характера; нарушение разрешительным органом сроков выдачи документа разрешительного характера; отказ разрешительного органа субъекту ведения хозяйства в выдаче документа разрешительного характера на основаниях, неустановленных законом; аннулирование документа разрешительного характера разрешительным органом на основаниях, неустановленных законом; несообщение или несвоевременное сообщение государственным администратором субъекта ведения хозяйства о получении документа разрешительного характера или о письменном отказе в выдаче документа разрешительного характера; безосновательный отказ государственного администратора субъекту ведения хозяйства в принятии заявления для получения документа разрешительного характера и документов, которые добавляются к нему; выдача (переоформление, выдача дубликатов, аннулирование) государственным администратором документа разрешительного характера не в помещении разрешительного центра; выдача разрешительным органом документа разрешительного характера, необходимость получения которого не установлена законом, - влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Такие же повторные действия на протяжении года влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан.