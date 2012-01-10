В Киеве в связи с Евро-2012 введен мораторий на размещение внешней рекламы

Киевская городская государственная администрация установила мораторий на размещение некоторых видов внешней рекламы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Согласно соответствующему распоряжению, прием заявлений о предоставлении соответствующих разрешений временно прекращен с 1 января до 1 августа 2012 года, говорится в сообщении.

«Киев, как принимающее город, взял на себя определенные обязательства относительно проведения чемпионата Евро-2012. Поэтому в первую очередь, с целью регулирования внешней рекламы в столице, а также в соответствии с требованиями УЕФА, киевская власть ввела мораторий на установление внешней рекламы», – объяснил введение ограничений заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ.

При этом, согласно распоряжению, мораторий не распространяется на такие виды конструкций, как: тумбы, объемно-пространственные конструкции, которые стоят отдельно, рекламные вывески и надписи на зданиях. Другие средства, в частности щиты и лайтбоксы, подпадают под действие моратория.

А.ПУЗАНОВ также отметил, что КГГА не рекомендует операторам внешней рекламы устанавливать эти средства в течение действия моратория, даже если они ранее получили необходимые разрешения. Плата за пользование местами в течение этого времени насчитываться не будет.

Средством борьбы с незаконными рекламными носителями, как и раньше, останется демонтаж, подчеркнули в КГГА.

Так, на протяжении 2011 года коммунальное предприятие «Киевреклама» демонтировало 805 рекламных средств, которые были установлены незаконно. Только в декабре было демонтировано 109 рекламных носителей.

Наибольшее количество среди демонтированных средств составили вывески: на протяжении года было демонтировано 437 вывесок (в течение декабря – 73). Это объясняется тем, что на вывески приходится 70% внешней рекламы, которая установлена без разрешений.

По данным КП «Киевреклама», в целом в Киеве около 1 тыс. 900 рекламных средств не имеют разрешительной документации, отмечается в сообщении.