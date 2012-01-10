В Польше пограничники задержали за взятку украинца

Варшава. Польская пограничная служба задержала гражданина Украины, который пытался дать взятку пограничнику в пункте пропуска Хребене-Рава-Русская (Львовская область).

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе пограничной службы Польши.

Согласно сообщению, 27-летний украинец пытался дать около 30 дол. взятки пограничнику за то, чтобы он не требовал от него документов, которые необходимо было иметь для выезда из Польши.

"Работник взятки не взял и сообщил об этом свое руководству", - отметили в пресс-службе.

Польские пограничники уточнили, что украинец пытался дать взятку 6 января.