Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О государственной службе».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Этот Закон направлен на создание современной правовой базы для построения в Украине профессиональной и эффективной государственной службы. Закон четко разграничивает государственную службу с политической деятельностью. Им определяется исчерпывающий перечень лиц, на которых не распространяется законодательство о государственной службе (в частности, политические должности), устанавливаются требования к политической непредвзятости государственного служащего (возлагается обязанность непредвзятого выполнения своих служебных обязанностей независимо от партийной принадлежности и личных политических убеждений).

Законом определяются положения, направленные на повышение качества услуг, предоставляемых государственными служащими: устанавливаются требования к уровню профессиональной компетентности лица, которое претендует на занятие должности государственной службы (в частности, наличие стажа работы); вводится обязательное повышение уровня профессиональной компетентности соответствующих категорий государственных служащих; определяется порядок проведения стажировки государственных служащих (в том числе вводится возможность стажировки в государственных органах сроком до десяти месяцев специалистов из числа молодежи, которая не состоbт на должностях государственной службы) и т. п.

Для определения качества выполнения должностных обязанностей, результативности и эффективности службы вводится оценка результатов служебной деятельности государственного служащего. Так, в случае получения государственным служащим негативной оценки результатов служебной деятельности руководителем государственной службы в государственном органе принимаются меры по усовершенствованию служебной деятельности государственного служащего.

Закон совершенствует порядок привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности, в частности, четко определяется перечень дисциплинарных проступков, по сравнению с существующим порядком расширяются виды дисциплинарных взысканий, сокращается срок проведения служебного расследования. При этом с целью введения прозрачного механизма отбора квалифицированных кадров Законом определена процедура проведения конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы.

Условия прохождения и прекращения государственной службы приведены в соответствие с требованиями Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции». В частности, установлена обязанность государственного служащего предотвращать возникновение конфликта интересов во время прохождения государственной службы, а неприменение предусмотренных законодательством мер по устранению конфликта интересов считается дисциплинарным проступком. Расширен перечень оснований для прекращения государственной службы в связи со вступлением в законную силу решением о привлечении государственного служащего к административной ответственности за коррупционное правонарушение, наличием отношений непосредственной подчиненности близких лиц.

Закон вступит в силу с 1 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2011 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О государственной службе» при поддержке 247 из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.