Главное на 10 января (вечер)

Финансы

Подписан закон о ратификации гарантийного соглашения между Украиной и МБРР на 150 млн. дол.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О ратификации Гарантийного соглашения (Дополнительное финансирование для Второго проекта развития экспорта) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, главная задача документа - продолжение позитивных тенденций предыдущих проектов развития экспорта, в том числе начального проекта ПРЕ-2, и поддержка потенциала развития экономики Украины путем привлечения долгосрочных ресурсов.

Заём привлекается АО «Укрэксимбанк» с целью как оптового кредитования приемлемых финансовых посредников (банков-участников) для последующего субкредитования ими предприятий-экспортеров, так и для непосредственного кредитования конечных бенефициаров документа.

Заём на внедрение проекта предоставляется Всемирным банком на финансовых условиях, которые являются типовыми для других проектов Всемирного банка, которые реализуются в Украине. Заемщиком средств является АО «Укрэксимбанк», которое одновременно выступает организацией, отвечающей за внедрение проекта, и несет все кредитные риски. Конечными бенефициарами займа (субзаемщиками) будут украинские предприятия. Решения о размещении средств займа будут приниматься АО «Укрэксимбанк» и уполномоченными коммерческими банками-участниками проекта, исходя из соответствия субзаемщиков и субпроектов определенным совместно со Всемирным банком критериям приемлемости. Среди прочего, АО «Укрэксимбанк» непосредственно будет отвечать за мониторинг внедрения субпроектов предприятиями-бенефициарами и отбор коммерческих банков, которые будут принимать участие в Проекте, в соответствии с согласованными со Всемирным банком финансовыми критериями отбора и приемлемости.

В рамках Дополнительного финансирования для Второго проекта развития экспорта предусматривается привлечение АО «Укрэксимбанк» займа МБРР на сумму 150,0 млн. дол. под гарантии Украины до 30 лет с шестилетним льготным периодом.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 21 декабря 2011 г.

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Сфера использования гривни как средства платежа расширена

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в статью 7 Декрета Кабинета министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» относительно расширения сферы использования валюты Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом предусмотрено установить норму относительно возможности использования иностранной валюты и гривни как средства платежа в расчетах между резидентами и нерезидентами в пределах торгового оборота и обеспечения права Нацбанка на установление порядка проведения таких расчетов.

Также законом отменено ограничение относительно необходимости получения индивидуальной лицензии НБУ на осуществление расчетов между резидентами и нерезидентами в пределах торгового оборота в национальной валюте Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что гривня во внешнеэкономических расчетах за товары и услуги почти не используется, ее удельный вес за январь-август 2011 года составляет всего 0,1% от общего объема.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 20 декабря 2011 г.

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В Киевской области задолженность по зарплате уменьшилась в 10 раз – ОГА

В Киевской области по сравнению с 2010 годом задолженность по заработной плате уменьшилась в 10 раз и составляет 7,5 млн. грн., тогда как полтора года назад этот долг в области достигал 80 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, об этом свидетельствует подвеление итогов по погашению долгов в 2011 году.

При этом в сообщении указывается, что вопрос погашения задолженности по выплате зарплаты постоянно находился на постоянном контроле председателя КОГА Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

По его словам, задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях – это рудимент средневековья, от которого необходимо избавиться вообще. «Недопустимо, что руководитель предприятия ежемесячно с авансом получает заработную плату, а рабочий ожидает средств несколько месяцев. Чтобы поставить все на свои места, у нас есть все правовые и экономические механизмы», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.

В сообщении также отмечается, что на сегодняшний день самый большой долг по заработной плате составляет 5,5 млн. грн. в КЗАСК «Алюминиевый завод» в г. Бровары, и что эта задолженность лежит на статистической отчетности в Киевской области с 2008 года. В прошлом году в отношении руководителя предприятия по фактам невыплаты заработной платы было возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем, согласно информации КОГА, Киевская область является лидером в погашении задолженности по зарплате в стране.

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ТЭК

Бойко: мы будем проводить газовые переговоры столько, сколько нужно

Украина и Россия настроены найти компромиссное решение в переговорах относительно пересмотра газовых контрактов.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в интервью «5 каналу», сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля.

«И наша, и российская сторона настроены найти компромисс. Этот компромисс, я уверен, будет найден, но будет найден без каких-то негативных последствий для нашей экономики», - сказал министр.

При этом Ю.БОЙКО отметил, что принципиальная позиция Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА заключается в создании модели на паритетных принципах с сохранением национальных интересов.

«Принципиальной является позиция Президента Украины, что любую модель можно создавать, но имея паритетные принципы – 50 на 50. Мы будем проводить переговоры столько, сколько нужно для того, чтобы отстоять свои национальные интересы и отстоять экономические интересы государства», - сказал Ю.БОЙКО.

Напомним, Украина уже почти два года безуспешно добивается пересмотра подписанных в 2009 году контрактов, согласно которым цена газа определяется ежеквартально по формуле с учетом мировых цен на нефтепродукты. Из-за постоянного подорожания топлива падает конкурентоспособность продукции основных экспортных отраслей Украины - металлургии и химии.

Украина закупает в России более половины потребляемого газа.

«Газпром» пообещал возобновить обсуждение с Киевом газового контракта 15 января.

В конце декабря 2011 г. российский премьер Владимир ПУТИН предложил вернуться к идее создания на базе украинских магистральных газопроводов консорциума с Украиной, что привело бы к удешевлению газа для украинских потребителей.

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Тимошенко призывает власть не менять статус украинской ГТС

Экс-премьер-министр, лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО призывает нынешнюю власть не менять статус украинской газотранспортной системы.

Об этом говорится в ее письме в Верховную Раду Украины в связи с рассмотрением законопроекта о возможности сдачи в аренду украинской ГТС, текст которого передан УНИАН пресс-службой “Батьківщини”.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в 1999 году Верховная Рада включила НАК «Нафтогаз Украины» в перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. В 2007 году по ее инициативе был принят закон о запрещении изменения государственной формы собственности на украинскую ГТС.

В то же время сегодня, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, “мы впритык подошли к потере ГТС. Знаю, что в ближайшие дни закон относительно защиты украинской газотранспортной системы, который я когда-то инициировала, будет де-факто отменен...”.

“Находясь в Харьковской колонии, я наблюдаю, как перед этой изменой национальных интересов украинскому народу промывают мозги с помощью подконтрольного власти телевидения. И сейчас я хочу опровергнуть 5 позиций откровенной лжи в этой циничной пропаганде”, – заявила она.

Во-первых, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, “обманом является то, что на эту глобальную измену власть толкают подписанные в 2009 году газовые контракты. Этот обман бесконечно повторяют и ЯНУКОВИЧ, и АЗАРОВ, и все остальные оккупанты Украины. В действительности контракт на снабжение газа, подписанный с Российской Федерацией в 2009 году, предусматривает как формирование цены на газ согласно европейской формуле, так и изменение такой цены без каких-либо штрафных санкций и сдачи национальных интересов. Для этого пунктом 4 статьи 4 контракта предусмотрен специальный порядок. Цитирую этот пункт: «Если какая-либо из Сторон заявит, что обстоятельства на рынке топливно-энергетических товаров существенно изменились, по сравнению с тем, которые Стороны обоснованно ожидали при заключении настоящего Контракта, и контрактная цена, указанная в пункте 4.1 настоящего Контракта, не отражает уровня цен рынка, то Стороны вступают в переговоры по пересмотру контрактной цены в соответствии с положениями настоящего Контракта».

«Если не хватает мозгов, профессии и природных способностей договориться так, как это сделала я в свое время, чтобы получить приемлемую скидку к цене на газ, рассчитанной по европейской формуле (и выйти, как мне удалось в 2009 году, на цену 232,98 долларов за тысячу кубометров), - то надо воспользоваться указанным пунктом контракта, а не сдавать стратегические национальные интересы страны за теневые коррупционные откаты”, - заявила экс-премьер.

Во-вторых, заметила Ю.ТИМОШЕНКО, “очевидным обманом является убеждение в том, что нашу ГТС «обойдут» с помощью новых трубопроводов, и она останется без объемов для транспортировки природного газа.

Для дилетантов, людей с купленным базовым образованием и профессорскими званиями хочу объяснить, что ни один идиот не будет вкладывать сотни миллиардов в перестройку газотранспортных коридоров только для того, чтобы обойти Украину, которая, кстати, без проблем и по корректной рыночной цене десятилетиями транспортировала газ в Европу. Таки надо было хорошо учиться, чтобы понимать, что «Северный поток» с самого начала строился для ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ объемов российского природного газа, который Россия вместе с европейскими инвесторами планирует добывать на мощных Ямальских газовых месторождениях. И этого, кстати, никто никогда не скрывал”.

Кроме того, считает Ю.ТИМОШЕНКО, Украина давно должна была начать воплощение в жизнь собственных проектов относительно альтернативной, дополнительной загрузки своей ГТС за счет построения собственных терминалов по приема сжиженного газа на побережье Черного моря или строительства альтернативной к «Голубому потоку» газопроводной системы по дну Черного моря из стран Средней Азии и Персидского залива.

“Надо быть игроками на газовом рынке, а не пушечным мясом. Реализация этих проектов позволит полностью обеспечить украинскую энергонезависимость и диверсификацию источников снабжения газа в страны ЕС. Просто Украине на протяжении последних 15 лет не везло с президентами. Эти проекты еще не поздно реализовать - при условии возвращения к власти в Украине патриотических политических команд. По крайней мере, наша команда именно этим и будет заниматься”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, “еще одной порцией лапши на уши является версия о том, что наша ГТС является кучей металлолома, не способной выполнять свою основную функцию. Я ответственно утверждаю, что наша ГТС в полном техническом порядке и может осуществлять транспортировку газа без потерь и аварий еще достаточно длительное время.

Когда аферисты хотят продать ценную вещь за бесценок, но с теневыми финансовыми и политическими откатами, они долго рассказывают о непреодолимых изъянах такой вещи. Но, Виктор Федорович, в нашей стране не все такие идиоты, как вы думаете. И большинство граждан понимают, что вы готовите аферу”.

Она заметила, что ГТС нуждается в некоторой умной модернизации, но, во-первых, - это не является критическим для нормальной работы, а во-вторых, – максимум финансовых ресурсов, которые для этого нужны, – это 2,5 млрд. долларов. И чтобы обеспечить это финансирование, необходимо выполнить соглашение с ЕС, которым предусмотрено долгосрочное финансирование такой модернизации Европейским банком реконструкции и развития под минимальные проценты.

“Искренне посмеялась, когда услышала, что нашу ГТС оценили в 20 млрд. долларов. Или украинскую власть партнеры Украины воспринимают как вполне неполноценную, или за кулисами процесса идет глобальный дерибан в вашем духе. Для примера: построение газопровода «Набукко» (планирует транспортировать 26 млрд. кубометров в год) по предварительным оценкам обойдется в 14 млрд. евро. А построение первой ветви «Северного потока» мощностью 27,5 млрд. кубометров (по факту обошлась в свыше 10 млрд. евро). Вам, Виктор Федорович, для справки: украинская ГТС пропускает 180 млрд. кубометров газа - в разы больше, чем приведенные примеры! - и имеет уникальные в мировом измерении газовые хранилища. По самым скромным оценкам в сегодняшних ценовых координатах наша ГТС стоит свыше 200 млрд. евро. Хочу спросить у Виктора Федоровича, кто и какими именно «борзыми щенками» возьмет разницу между 200 и 20 млрд. евро за осуществление аферы по сдаче нашей ГТС”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также, сказала она, хочу напомнить современной украинской власти, что газовые хранилища, которыми владеет Украина, являются не только технической составляющей обеспечения качественного транзита, а еще и ключевыми объектами энергетической безопасности нашего государства, без которых невозможно обеспечить безаварийное, стабильное снабжение газа на территорию Украины. Это достаточно четко было подтверждено во время «газового кризиса» в январе 2009 года. “Я слышала, что вы планируете сдать украинские газовые хранилища в бессрочную аренду своей семье. Не стоит этого делать, поскольку это преступление вы не сможете переварить”, – добавила она.

“Я призываю украинскую власть придержать свой пыл и не трогать ГТС и другие стратегические объекты. Украинское общество и украинский парламент я прошу защитить газотранспортную систему от аппетитов ЯНУКОВИЧА и его семьи. Хочу также предостеречь партнеров Украины в Евросоюзе и России: ЯНУКОВИЧ втягивает вас в грандиозную аферу, которая будет держаться не на правовой почве, а на сыпучих песках беззакония. ЯНУКОВИЧ - не вечный, и конец ему наступит раньше, чем мир себе представляет. Новая, демократическая, патриотическая власть обязательно денонсирует договор о сдаче ГТС, как и печально известные Харьковские соглашения”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

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ВР должна рассматривать законопроект о ГТС после газовых переговоров Украины и РФ – Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент должен рассматривать законопроект относительно реформирования газотранспортной системы после обнародования договоренностей между Украиной и Россией в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня в интервью журналистам.

По его словам, этот вопрос «нужно рассматривать, когда будут результаты переговоров».

«Рассматривать этот вопрос нужно будет комплексно после того, когда уже будут четкие очертания договоренностей между Украиной и Россией относительно сотрудничества в газовой сфере. Пока оснований спешить принимать какое-то решение, пока неизвестно, чем завершатся переговоры, я не вижу», - отметил председатель ВР.

Он отметил, что в пятницу в парламенте должен выступить министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО, если он будет в Киеве, а не в командировке.

«Это позволит выяснить нам обстоятельства по поводу того, какие планируются перспективы использования газотранспортной системы», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также сообщил, что провел консультации с правительством и Администрацией Президента о целесообразности рассмотрения законопроекта о реформировании газотранспортной системы, и пришел к выводу, что у парламента «нет нужды спешить с рассмотрением этого вопроса».

«Поэтому я на этой неделе не вижу необходимости рассматривать данный законопроект», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что необходимо вести речь о создании газотранспортного консорциума, но при этом необходимо исходить из интересов Украины.

Как сообщал УНИАН, против рассмотрения законопроекта о реформировании газотранспортной системы выступали фракции оппозиции.

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Фондовый рынок

На госпакеты "Днепро-" и "Донецкоблэнерго" претендует ДТЭК

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) допустил к участию в конкурсах по продаже 25% госпакета акций "Днепроэнерго" и 40,061% акций "Донецкоблэнерго" все подавшие заявки на участие в конкурсе компании. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Так, по информации Фонда госимущества, к участию в конкурсе по продаже 25% "Днепроэнерго" допущен ДТЭК Holdings Ltd, на конкурс по продаже 40,061% акций ПАО “Донецкоблэнерго” – ДТЭК Holdings Ltd и ООО “Луганское энергетическое объединение”.

Напомним, 3 января т.г. истек срок приема заявок на участие в объявленных ФГИУ конкурсах по продаже "Днепроэнерго" и "Донецкоблэнерго".

Как сообщал УНИАН, конкурсы по продаже 25% акций ПАО "Днепроэнерго" и 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго" Фонд госимущества объявил 16 ноября 2011 г. Конкурсы состоятся 11 января 2012 г. Начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго" составляет 1 млрд. 174 млн. грн., начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" - 449,5 млн. грн.

Справка УНИАН. DTEK Holdings Limited (Кипр) является управляющей компаний крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего, в свою очередь, в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

ООО "Луганское энергетическое объединение" (ранее "Луганскоблэнерго") является одной из крупнейших энергопоставляющих компаний на территории Украины. ООО "ЛЭО" - монополист по снабжению электроэнергией в Луганской области.

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ВР планирует усовершенствовать законодательство относительно ценных бумаг

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства о ценных бумагах».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 266 народных депутатов их 387, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» в части предвидения при проведении государственной регистрации прекращения юридического лица – эмитента ценных бумаг обязательности представления справки соответствующего органа Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об отсутствии неотмененных выпусков ценных бумаг этого юридического лица, а в случае проведения государственной регистрации акционерного общества - дополнительного представления копии распоряжения об отмене регистрации выпуска акций, заверенной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также предусматривается расширение перечня требований к рекламодателям в отношении рекламы на фондовом рынке, введение запрета на сообщение о будущих прибылях и использование сравнительной рекламы с целью недобросовестной конкуренции, усиление функций контроля со стороны органов государственной власти за соблюдением законодательства о рекламе.

С целью предотвращения создания манипуляционных схем по купле/продаже ценных бумаг на регулированном фондовом рынке законопроектом предлагается установить запрет на изменение цены и сроков выполнения договоров, заключенных на фондовой бирже путем подачи сторонами публичных оферт.

Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать вопрос получения инвесторами полной и достоверной информации относительно совершенных торговцами ценными бумагами на фондовом рынке правовых действий в отношении эмиссионных ценных бумаг. Законопроектом предусматривается установить требование относительно размещения указанной информации торговцем ценными бумагами в общедоступной информационной базе данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг.

Также предлагается урегулировать вопрос относительно возможности осуществления торговцем ценными бумагами операций не только с ценными бумагами, но и с другими финансовыми инструментами.

С целью создания условий для активизации операций по размещению и обращению сберегательных (депозитных) сертификатов, предлагается внести изменения в статью 13 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно документарной формы существования сберегательных (депозитных) сертификатов.

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Парламент усилит госконтроль за деятельностью участников фондового рынка

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления государственного контроля за деятельностью участников фондового рынка».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 269 народных депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления государственного контроля за деятельностью участников фондового рынка» предусматривает внесение изменений в законы «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине», «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» и «О ценных бумагах и фондовом рынке», которые направлены на совершенствование надзора за профессиональными участниками фондового рынка, выявление реальных владельцев профессиональных участников фондового рынка и установление требований к их деловой репутации и финансовому состоянию.

Так, в закону «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» предлагается внести изменения относительно предоставления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку полномочий на проведение проверок юридических лиц, срок действия лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке которых закончился или лицензии которым аннулированы, на соблюдение ими требований законодательства, предусмотренных на такой случай.

Кроме того, законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 12, которой устанавливается Порядок применения санкций к юридическим лицам за правонарушение на рынке ценных бумаг.

Также проектом предлагается внести изменения в статью 27 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» с целью обязательства лиц, которые имеют существенное участие в профессиональном участнике фондового рынка, сообщать Госкомиссии по ценным бумагам обо всех изменениях в сведениях об ассоциированных лицах такого участника (акционера) с существенным участием, об изменениях структуры собственности юридических лиц, которые имеют существенное участие, а также подавать информацию о деловой репутации.

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Соцполитика

Верховная Рада отказалась ввести электронные социальные карточки для льготников

Верховная Рада Украины отказалась ввести электронные социальные карточки при предоставлении и получении льгот, услуг, выплат и других социальных гарантий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта «Об использовании электронных социальных карточек при предоставлении и получении льгот, услуг, выплат и других социальных гарантий», внесенного народными депутатами Валерием КОНОВАЛЮКОМ (ПР), Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ (Народная партия) и Юрием ГАЙДАЕВЫМ (КПУ), проголосовали всего 9 народных депутатов из 370, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось функционирование единого автоматизированного реестра лиц, которые имеют право на льготы, услуги, выплаты и другие социальные гарантии (ЕГАРЛ), на основе которого будет создана Единая информационно-аналитическая система учета и управления средствами социальной сферы и введена электронная социальная карточка, как единый государственный стандартизированный инструмент, дающий право на получение социальных услуг.

Социальные карточки, в соответствии с законопроектом, должны были быть трех типов: электронное социальное удостоверение; удостоверение социального страхования; пенсионное удостоверение.

Предусматривалось, что лица, которые имеют право на льготы, будут иметь только одну электронную социальную карточку, на которой будет содержаться информация обо всех льготах, услугах, выплатах и других социальных гарантиях, на которые имеет право такое лицо.

Указанные электронные социальные карточки должны были выдаваться местными социальными службами по месту жительства льготника при регистрации его в ЕГАРЛ. В частности, предусматривалось, что электронные социальные карточки, в зависимости от типа карточки, должны были выдавать местные отделения Пенсионного фонда Украины или органы труда и социальной защиты населения.

Финансирование работ по изготовлению электронных социальных карточек должно было осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины.

Изготовление, эмиссия, зачисление и выплата пенсий и установленных законодательством льгот, услуг, выплат и других социальных гарантий, должно было осуществляться для получателей пенсий и установленных законодательством льгот, услуг, выплат и других социальных гарантий, безвозмездно.

Получение установленных законодательством льгот, услуг, выплат и других социальных гарантий, с использованием электронной социальной карточки, предусматривалось осуществлять через терминальное оборудование, которое должно было устанавливаться у предоставителей услуг (товаров).

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Агро

Главный санврач РФ должен извиниться перед Украиной - Грищенко

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО должен публично извиниться за свои высказывания относительно контроля в Украине за качеством продуктов питания.

Об этом К.ГРИЩЕНКО написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«В любом случае сейчас самое лучшее для ОНИЩЕНКО - публично извиниться за свои высказывания», - написал К.ГРИЩЕНКО.

«Широко разошлось заявление главсанврача РФ ОНИЩЕНКО относительно Украины. Чем ему не угодил евроопыт контроля, который мы внедряем? Не понимаю», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, главный государственный санитарный врач РФ Г.ОНИЩЕНКО выразил обеспокоенность в связи со вспышками холеры в Украине и намерениями власти передать функцию контроля за питанием украинцев ветеринарной службе.

Председатель Роспотребнадзора считает, что холера после реформы эпиднадзора в Украине может выйти из-под контроля. При этом Г.ОНИЩЕНКО не исключил закрытия границы.

Как заявил Г.ОНИЩЕНКО, он обеспокоен передачей в Украине ветеринарной службе функций по контролю за питанием людей.

"Появилась серьезная проблема. Судя по официальным общедоступным документам, в 2012 году в Украине профилактикой холеры среди людей будут заниматься не медики, а ветеринарная служба. Это значит, что уже с мая мы достаточно серьезно усилим надзор на границе с Украиной", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Он напомнил, что в 2011 году в Донецкой области была зафиксирована вспышка холеры, но Россия, благодаря скоординированным действиям с украинской санитарной властью, не закрывала границу для людей и товаров.

"В Украине полномочия по контролю за продовольствием и питанием, в том числе в детских организованных коллективах, переданы ветеринарной службе. Де-факто, это означает признание гражданина Украины животным", - сказал он.

"Именно ветеринары в Украине будут заниматься диагностикой вспышек и их расследованием в лагерях, школах, оздоровительных учреждениях и больницах. Для нас это сигнал для того, чтобы уже с первых рабочих дней 2012 заняться реструктурированием будущего летнего отдыха российских детей и передислокацией его из украинских курортов в регионы России и в Европу", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Кроме того, по его мнению, передача ветеринарной службе функций по контролю за качеством пищи негативно повлияет также на агробизнес, предприятия которого осуществляют поставки продукции в Россию.

"Мы начнем очень внимательно наблюдать за поставками из Украины всего сегмента аграрной продукции, в первую очередь, молочной, и примем самые жесткие меры при наименьшем ухудшении качества. В первую очередь, пострадает малый и средний бизнес Украины, который поставляет продукцию в приграничные регионы и крупные города России", - заметил Г.ОНИЩЕНКО.

В свою очередь председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК заявил, что реформа пищевой отрасли предусматривает создание единого компетентного органа на основе этой службы, и не только ветеринарные врачи будут контролировать качество продуктов питания для людей.

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Транспорт/Связь

В Украине определена классификация автодорог общего пользования

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в статью 8 Закона Украины «Об автомобильных дорогах» относительно классификации автомобильных дорог общего пользования».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом предусмотрено статью 8 Закона Украины “Об автомобильных дорогах” изложить в новой редакции.

В соответствии с этой статьей, автомобильные дороги общего пользования подразделяются на автомобильные дороги государственного и местного значения.

Автомобильные дороги государственного значения подразделяются на международные, национальные, региональные и территориальные.

К международным автомобильным дорогам относятся дороги, которые соединяются с международными транспортными коридорами и/или входят в Европейскую сеть основных, промежуточных, соединительных автомобильных дорог и ответвлений, имеют соответствующую международную индексацию и обеспечивают международные автомобильные перевозки.

К национальным автомобильным дорогам относятся автомобильные дороги, которые соединены с национальными транспортными коридорами и не относятся к международным автомобильным дорогам, и автомобильные дороги, которые соединяют столицу Украины - Киев, административный центр Крыма, административные центры областей, город Севастополь между собой, крупные промышленные и культурные центры с международными автомобильными дорогами.

К региональным автомобильным дорогам относятся автомобильные дороги, которые соединяют две или больше областей между собой, автомобильные дороги, которые соединяют основные международные автомобильные пункты пропуска через государственную границу, морские и авиационные порты международного значения, важнейшие объекты национального культурного наследия, курортные зоны с международными и национальными автомобильными дорогами.

К территориальным автомобильным дорогам относятся автомобильные дороги, которые соединяют административные центры Крыма и областей с административными центрами районов, городами областного значения, города областного значения между собой, административные центры районов между собой, а также автомобильные дороги, которые соединяют с дорогами государственного значения основные аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные узлы, объекты национального и культурного достояния и курортного и природно-заповедного фонда, автомобильные пункты пропуска международного и межгосударственного значения через государственную границу.

Перечень дорог государственного значения, в том числе их участков, которые соединяются с улицами городов и других населенных пунктов и финансируются из государственного бюджета, утверждает Кабинет министров Украины один раз в три года.

Автомобильные дороги местного значения подразделяются на областные и районные.

К областным автомобильным дорогам относятся дороги, которые соединяют административные центры Крыма и областей с другими населенными пунктами в пределах АРК или области между собой и с железнодорожными станциями, аэропортами, речными портами, пунктами пропуска через государственную границу, местами отдыха и не относятся к дорогам государственного значения.

К районным автомобильным дорогам относятся дороги, которые соединяют административные районные центры с другими населенными пунктами, другие населены пункты между собой, с предприятиями, объектами культурного значения, другими дорогами общего пользования в пределах района.

Перечень дорог местного значения, в том числе их участков, которые соединяются с улицами городов и других населенных пунктов, утверждают Совет министров Крыма и областные государственные администрации один раз в три года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 20 декабря 2011 г.

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Дело Тимошенко

Тимошенко 6 января более двух часов была без сознания – Турчинов

В пятницу, 6 января, бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии № 54 в Харькове, более двух часов была без сознания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил сегодня на брифинге.

«6 января, примерно в 22.30, Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО сразу после приема лекарств, которые дали ей сотрудники колонии в связи с заболеванием ОРВИ, потеряла сознание», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он подчеркнул, что сокамерница Ю.ТИМОШЕНКО в течение 20 минут не могла достучаться в дверь, чтобы в камеру привели врачей.

При этом А.ТУРЧИНОВ напомнил, что в камере Ю.ТИМОШЕНКО ведется постоянное видеонаблюдение.

«Медицинские работники, которые начали необходимые меры, только после 24.00 смогли вывести Юлию Владимировну из того критического состояния, в котором она находилась, то есть вернуть ее к жизни», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он сказал, что в течение этого времени давление у Ю.ТИМОШЕНКО было 60 на 40.

Также А.ТУРЧИНОВ сообщил, что в колонию вызывали работников Министерства здравоохранения, которые примерено в два часа ночи провели консилиум и приняли решение срочно утром 7 января обследовать Ю.ТИМОШЕНКО в клинических условиях.

По словам А.ТУРЧИНОВА, все эти подробности стали известны только сегодня, поскольку защитники экс-премьера не могли попасть в колонию во время праздников.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ сообщил, что эту информацию получил по телефону от защитника Ю.ТИМОШЕНКО Сергея ВЛАСЕНКО, который в настоящее время находится в Качановской колонии.

Вместе с тем А.ТУРЧИНОВ высказал мнение, что работники Минздрава не смогли предоставить обоснованных объяснений того, что произошло с Ю.ТИМОШЕНКО в ночь с 6 на 7 января, и только отметили, что потеря ею сознанию была реакцией на принятые лекарства.

«За колючей проволокой, куда руководство страны упрятало лидера оппозиции, происходит убийство лидера партии «Батькивщина», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Он также отметил, что народные депутаты от партии «Батькивщина» в ближайшее время намерены в парламенте сделать заявление в связи с тем, что случилось с Ю.ТИМОШЕНКО, в котором, в частности, будут требовать освободить экс-премьера из-за решетки и допустить к Ю.ТИМОШЕНКО иностранных врачей для проведения ее осмотра.

Как сообщал УНИАН, защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО и ее дочь Евгения неоднократно заявляли, что Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской колонии не лечат.

6 января Государственная пенитенциарная служба сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО предоставляется необходимая медицинская помощь в пределах участка следственного изолятора исправительного учреждения, где она содержится.

Также в пенитенциарной службе подчеркнули, что медицинской комиссией Минздрава 5 и 6 января Ю.ТИМОШЕНКО было предложено проведение занятия по лечебн