ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 января

Экономические материалы Украинские СМИ Издание «Дело» в публикации «Гривня потихоньку теряет позиции: за прошлый год доллар укрепился на 0,5%» пишет: по итогам прошлого года средневзвешенный курс гривни по отношению к доллару на межбанковском валютном рынке составил 7,986 грн./$. По сравнению со средним значением 2010 года нацвалюта потеряла полпроцента…

http://delo.ua/finance/grivnja-potihonku-terjaet-pozicii-za-proshlyj-god-dollar-ukrepils-171536/

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Также «Дело» в публикации «Интернет ждет революция в доменных именах» пишет: 12 января все желающие начнут подавать заявки на регистрацию новых доменных имен первого уровня. В качестве имени теперь можно будет использовать практически любое слово - от торговой марки или названия организации до географических названий…

http://delo.ua/tech/internet-zhdet-revoljucija-v-domennyh-imenah-171549/

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«Дело» в публикации «Азарова забросали письмами «Возьмите меня на работу» пишет: премьер-министра «атакуют» сотни людей, которые ищут работу. В правительстве посоветовали не забывать, что претенденты на государственную службу должны иметь высшее образование…

http://delo.ua/ukraine/azarova-zabrosali-pismami-vozmite-menja-na-rabotu-171551/

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Газета «Сегодня» в публикации «Авиаперелеты в Европу подорожают» пишет: ЕС ввел налог на выбросы отработанных газов из двигателей самолетов…

http://www.segodnya.ua/news/14327322.html

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Также «Сегодня» в публикации «Бизнесу дали поблажку: ставки на аренду снижены до 15%» пишет: киевские власти собираются облегчить жизнь предпринимателям. В прошлом году в столице заработали разрешительные центры, где все документы можно оформить в одном месте, не бегая месяцами по разным инстанциям. А в этом году Киеврада решила снизить аренду на коммунальную собственность. Правда, пока немного — всего на 5—15%…

http://www.segodnya.ua/news/14327240.html

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«Сегодня» в публикации «Бойко придется отчитаться по газу перед Радой» пишет: анонсированное на вторник принятие изменений в закон о газотранспортной системе не состоялось. Голосование может состояться в пятницу, если на то будет инициатива Кабмина…

http://www.segodnya.ua/news/14327276.html

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Российские СМИ Издание «Ведомости» в публикации «Госкомпаниям и госбанкам придется рассказать о себе все» пишет: правительство РФ начинает борьбу с коррупцией в госкомпаниях и госбанках. Они должны будут раскрыть информацию о контрагентах и отчитаться о доходах топ-менеджеров и их родственников…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1471948/otkrytsya_putinu

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Также «Ведомости» в публикации «Митт Ромни победил на праймериз в Нью-Гэмпшире» пишут: победителем первых праймериз Республиканской партии в ходе президентской кампании в США стал Митт Ромни - умеренный консерватор, мормон, бывший управляющий инвестфонда Bain Capital и бывший губернатор штата Массачусетс…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1472091/na_prajmeriz_v_nyugempshire_pobedil_mitt_romni

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Издание «Известия» в публикации «Россия собирается увеличить территорию» пишет: сделать это планируют за счет расширения границ в Арктике. Чиновники уже решили, что лучше всего это проделать на бумаге. Минэкономразвития предлагает изменить исходные линии для расчета территорий шельфа и исключительной экономической зоны. Особая прелесть таких изменений в том, что они не потребуют одобрения других стран, но границы подвинут на сотни миль…

http://izvestia.ru/news/511452

(УНИАН)