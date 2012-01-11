Янукович освободил от налога авто скорой помощи для Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения обновления парка автомобилей «скорой медицинской помощи».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Данный закон принят в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу с целью соблюдения Украиной гарантий, которые были взяты на себя правительством во время подписания соглашения с УЕФА о проведении финального турнира чемпионата, в частности, о предоставлении всех необходимых и надлежащих медицинских услуг и услуг по здравоохранению в пределах принимающей страны, обеспечении самого высокого качества таких услуг.

Законом предусмотрено временно, до 31 декабря 2012 года, освободить от налогообложения акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость операций по импорту и поставкам автомобилей «скорой медицинской помощи» (товарная позиция 8703 согласно УКТВЭД), которые предназначены для использования заведениями здравоохранения и оплата стоимости которых осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов или по заказу соответствующих распорядителей бюджетных средств

В случае нецелевого использования указанных товаров плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства на сумму неуплаченных налогов, а также оплатить пеню в соответствии с законом.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 22 декабря 2011 г.