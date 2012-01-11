Минздрав: в ближайшее время Тимошенко будет делать лечебную физкультуру и массаж

12:42, 11 января 2012
Разное
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Первый заместитель министра охраны здоровья Раиса МОИСЕЕНКО заявляет, что в ближайшее время экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет заниматься лечебной физкультурой и ей будут делать массаж.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.МОИСЕЕНКО заявила сегодня журналистам.

«С ней по существу было согласовано комплексное лечение и было предложено, что она после праздников будет заниматься лечебной физкультурой», - сказала первый заместитель министра.

Р.МОИСЕЕНКО отметила, что на сегодняшний день уже подобрана медсестра для массажа и инструктор, которая будет заниматься с Ю.ТИМОШЕНКО лечебной физкультурой.

«Но на сегодняшний день Юлия Владимировна пока к ним не приступила», - сказала первый заместитель министра здравоохранения.

Р.МОИСЕЕНКО также заверила, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО удовлетворительное и она поднимается с кровати.

Кроме того, Р.МОИСЕЕНКО отметила, что не видела Ю.ТИМОШЕНКО без сознания, хотя и приехала в составе комиссии от Минздрава в Качановскую колонию, сразу как только поступил сигнал об ухудшении ее состояния здоровья. «На сегодняшний день ее состояние удовлетворительное. Она сегодня нуждается в комплексном реабилитационном лечении, и я абсолютно уверена, что она это понимает», - добавила она.

По словам Р.МОИСЕЕНКО, после того как к Ю.ТИМОШЕНКО прибыла группа врачей, экс-премьер сообщила, что у нее было головокружение, однако о потере сознания ничего не говорила.

Кроме того, первый заместитель министра заверила, что без согласия Ю.ТИМОШЕНКО врачи в отношении нее не проводили никаких действий. «Все обследования были сделаны исключительно по ее согласию, то есть ни одно обследование не делалось без согласия пациентки», - прибавила Р.МОИСЕЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 января, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что 6 января Ю.ТИМОШЕНКО после приема якобы лекарств от ОРВИ потеряла сознание. По его словам, врачи более двух часов не могли вывести ее из критического состояния.

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