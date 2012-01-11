Вопрос денонсации международных договоров "передан в руки" Президента и Кабмина
13:20, 11 января 2012Разное
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Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в Регламент Верховной Рады Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 307 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Предусмотрено, что законопроекты о денонсации международного договора Украины вносят на рассмотрение Верховной Рады Президент Украины и Кабинет министров. Ранее соответствующие законопроекты могли еще вносить и народные депутаты.
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