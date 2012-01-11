Главное на 11 января (день)

Финансы

Каськив в т.г. планирует привлечь 10 млрд.долл. инвестиций. В 2011 г. - 7,5 млрд.долл.

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами в текущем году планирует привлечь 10 млрд. долл. инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил глава госагентства Владислав КАСЬКИВ.

Он отметил, что такой объем средство можно будет привлечь, в частности, благодаря появлению проектного менеджмента в государственном управлении и упрощению процедуры привлечения инвестиций.

«Впервые появился проектный менеджмент в государственном управлении. Мы впервые начали реализацию 11 национальных проектов, которые четко определяют стратегию национального развития. Впервые было проведено роуд-шоу – презентация украинских инвестиционных проектов и возможностей в 15 мировых центрах. Впервые, с 1 декабря, в Украине начало работать «единое инвестиционное окно» для иностранных инвесторов. Все эти меры позволяют нам ожидать в 2012 году результат на уровне 10 млрд. долл.», - сказал В.КАСЬКИВ.

Также он сообщил, что для реализации национальных проектов в Украине в 2011 году привлечено около 7,5 млрд. долл. инвестиций.

«Достигнутый результат значительно выше, чем прогнозировали международные организации», - отметил он.

По словам В.КАСЬКИВА, некоторые проекты уже находятся в стадии реализации, в частности, проект «Воздушный экспресс», строительство окружной дороги вокруг Киева, образовательный проект «Открытый мир», проект по строительству перинатальных центров.

В.КАСЬКИВ добавил, что в январе будут открыты перинатальные центры в Кировограде, Харькове, Донецке и Киеве.

В дальнейшем планируется открыть в Украине еще 12 перинатальных центров.

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Тигипко: сотрудничество с МВФ может возобновиться после завершения переговоров с Россией

Вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом может возобновиться после завершения переговоров с Россией относительно снижения цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня журналистам на брифинге в Кабинете министров.

«Мы ведем переговоры с Россией и хотели бы снизить цены. Если это будет сделано, ничего не будет мешать нам иметь программу с Международным валютным фондом», - сказал С.ТИГИПКО.

В то же время он подчеркнул, что в связи с тем, что переговоры с Россией о снижении цены на газ затягиваются, Украина должна следить за тем, «каким образом мы сотрудничаем с МВФ».

Вице-премьер-министр положительно оценил принятие в конце 2011 года нового законодательства относительно банкротства, которое интересовало МВФ. Также он отметил, что на этой неделе парламент рассмотрит два законопроекта, которые правительство отрабатывало с МВФ. «Останутся тарифы. У нас здесь разные позиции», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

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Активы банков в 2011 году увеличились на 12,4% - до 1,059 трлн. грн.

Активы банков в 2011 году увеличились на 12,4% - до 1,059 трлн. грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Общие активы на конец года составили 1,213 трлн. грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 68%, вложения в ценные бумаги - 7,2%, корреспондентские счета в других банках - 6,5%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,9%, основные средства и нематериальные активы - 4,6%,

Обязательства банков увеличились за 2011 год на 11,6% - до 897,6 млрд. грн. Из которых средства физлиц составили 306,2 млрд. грн., или 34,1%, средства субъектов хозяйствования - 186,2 млрд. грн., или 20,7%, межбанковские кредиты и депозиты - 166,5 млрд. грн., или 18,6%.

Капитал банков за 2011 год вырос на 16,9% и по состоянию на 1 января 2012 года составил 161,0 млрд. грн., или 15,2% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 17,8% - до 171,9 млрд. грн.

По состоянию на 1 января 2012 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины (публичные акционерные общества).

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Дефицит бюджета по итогу 2011 года составит около 1,7%, госдолг – 27,4% ВВП

Дефицит государственного бюджета Украины по итогу 2011 года ожидается на уровне 1,7% ВВП , а государственный долг - 27,4% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

«В Украине, например, дефицит государственного бюджета составит за прошлый год приблизительно 1,7% ВВП. Мы впервые за последние четыре года сломали негативную тенденцию роста государственного долга. На конец года уровень долга, по оценке, составил 27,4% ВВП, а 2010 год мы закончили с показателем около 30%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы госбюджета предусмотрены на уровне 299,197 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 253,214 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,983 млрд. грн. Расходы госбюджета Украины на 2011 год – 337,639 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 291,480 млрд. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета – 35,343 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

В государственном бюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 г. по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%. Согласно закону о госбюджете, дефицит бюджета 2011 года в Украине ожидается на уровне 3,08% ВВП.

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ТЭК

2012 год станет решающим в "газовых" отношениях с Россией, убежден Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что 2012 год станет решающим в "газовом" вопросе, при этом уровень сотрудничества между Украиной и Россией, в частности, в газовой сфере, должен отвечать стратегическому характеру отношений между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«2012 год станет решающим в разрешении так называемого «газового вопроса». Российские партнеры не желают менять условия горемычного газового соглашения. Они их полностью устраивают. Конечно, российская сторона будет до последнего настаивать на сохранении статус-кво. Но мы прямо говорим руководству России – если мы стратегические партнеры в будущем, то мы должны строить сотрудничество как стратегические партнеры», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что в 2012 году Украина планирует изменить структуру энергопотребления путем сокращения объема природного газа и наращивания национальных энергетических ресурсов.

В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что в рамках реализации программы импортозамещения в 2012 году планируется завершить строительство первой очереди Днестровской ГАЭС.

Также Н.АЗАРОВ поручил Минэкономразвития и Минфину разработать комплекс мер для дальнейшего стимулирования модернизации оборудования на предприятиях наиболее энергозатратных отраслей экономики путем снижения налогового давления.

Справка УНИАН. Украина уже почти два года безуспешно добивается пересмотра подписанных в 2009 году контрактов, согласно которым цена газа определяется ежеквартально по формуле с учетом мировых цен на нефтепродукты. Из-за постоянного подорожания топлива падает конкурентоспособность продукции основных экспортных отраслей Украины - металлургии и химии.

Украина закупает в России более половины потребляемого газа.

«Газпром» пообещал возобновить обсуждение с Киевом газового контракта 15 января.

В конце декабря 2011 г. российский премьер Владимир ПУТИН предложил вернуться к идее создания на базе украинских магистральных газопроводов консорциума с Украиной, что привело бы к удешевлению газа для украинских потребителей.

10 января министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия настроены найти компромиссное решение в переговорах относительно пересмотра газовых контрактов.

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Акцизы на нефтепродукты повысили. Президент подписал закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №4235-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по пересмотру ставок некоторых налогов и сборов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно Закону (принят Верховной Радой 22 декабря 2011 года), ставки акцизного сбора на моторные бензины повышаются на 8,8% – с 182 евро за тонну до 198 евро за тонну.

Также Закон предусматривает повышение акцизного сбора на дизельное топливо. В частности, акциз на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% увеличен с 90 евро за тонну до 98 евро за тонну (на 8,9%), от 0,035% до 0,2% – с 69 евро за тонну до 75 евро за тонну (на 8,7%), от 0,005% до 0,035% – с 62 евро за тонну до 68 евро за тонну (на 9,7%), менее 0,005% – с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%).

Кроме того, увеличены акцизы на сжиженный газ – с 40 евро за тонну до 44 евро за тонну (на 10%), на печное топливо с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%), а на бензины авиационные – с 28 евро за тонну до 30 евро за тонну (на 7,1%).

Данный Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

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На Запорожской ТЭС запущен в работу энергоблок №2

На Запорожской ТЭС запущен в работу энергоблок №2 – второй энергоблок теплоэлектростанции, который удалось ввести в эксплуатацию после аварии 20 декабря 2011 г., приведшей к остановке всех энергоблоков ТЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Днепроэнерго», энергоблок №2 Запорожской ТЭС был запущен в работу накануне вечером - 10 января в 17.59.

«Запуск прошел без каких-либо осложнений: алгоритм водоснабжения был отработан при запуске энергоблока №3», - сообщили в пресс-службе ПАО «Днепроэнерго».

Оба возобновивших работу энергоблока Запорожской ТЭС сейчас работают с пониженной нагрузкой: суммарная мощность 2 блоков, установленной мощностью 300 МВт каждый, составляет 370 МВт.

Персонал ПАО «Днепроэнерго» проводит работы, необходимые для запуска остальных энергоблоков станции: очистка земснарядами канала перед БНС-1, снижение уровня воды в районе выхода циркуляционных водоводов, очистка аванкамеры 4А, а также работы по очистке находящихся ниже уровня воды поврежденных частей циркуляционных водоводов.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 г. энергогенерирующая компания ПАО «Днепроэнерго» была вынуждена остановить все блоки Запорожской ТЭС из-за аварии в системе водоснабжения станции. 6 января в 05.59 Запорожская ТЭС включила в сеть энергоблок №3.

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Первый энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети

Первый энергоблок Ривненской АЭС в 10.48 10 января подключен к энергосети после устранения дефекта на теплоэлектронагревателе компенсатора давления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Первый энергоблок этой станции был отключен от сети 6 января. Работы по выведению реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности начались 9 января.

Сегодня на украинских АЭС в работе находятся 13 из 15 энергоблоков. Продолжаются ремонты на энергоблоке №3 Запорожской АЭС и энергоблоке №3 Ривненской АЭС.

Диспетчерские графики генерации, установленные для АЭС, на сегодня составляют: для ЗАЭС - 4800 МВт, РАЭС - 1630 МВт, ЮУАЭС - 2940 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

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Фондовый рынок

DTEK победила в конкурсе по продаже госпакета "Донецкоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 40,061% госпакета акций ПАО "Донецкоблэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся сегодня, 11 января, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Донецкоблэнерго" - DTEK Holdings Limited и ООО "Луганское энергетическое объединение" - было проведено 4-х шаговое повышение цены с размером одного шага в 4 млн. 500 тыс. грн., в результате чего DTEK Holdings Ltd предложила за 40,061% "Донецкоблэнерго" наивысшую цену в 467 млн. 600 тыс. грн.

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми DTEK Holdings Ltd предложила за 40,061% "Донецкоблэнерго" 449 млн. 600 тыс. грн., второй участник конкурса ООО "Луганское энергетическое объединение" предложило за приватизируемый пакет 449 млн. 500 тыс. грн.

Начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" составляла 449 млн. 500 тыс. грн.

Напомним, на участие в конкурсе по продаже 40,061% госпакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" подали заявки DTEK Holdings Limited (Кипр) и ООО "Луганское энергетическое объединение". Конкурсы по продаже 25% акций ПАО "Днепроэнерго" и 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго" Фонд госимущества объявил 16 ноября 2011 г.

Справка УНИАН. DTEK Holdings Limited (Кипр) является управляющей компаний крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего в свою очередь в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

ДТЭК до этого владела 30,6% акций ПАО «Донецкоблэнерго».

ООО "Луганское энергетическое объединение" (ранее "Луганскоблэнерго") является одним из крупнейших энергопостовляющих компаний на территории Украины. ООО "ЛЭО" - монополист по снабжению электроэнергией в Луганской области.

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Все документы по продаже "Донецкоблэнерго", скорее всего, оформят уже сегодня

Все документы по сделке о продаже 40,061% государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" компании DTEK Holdings Ltd. оформят, скорее всего, уже сегодня.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к проведению конкурса.

Напомним, победителем конкурса по продаже 40,061% акций "Донецкоблэнерго" признана компания DTEK Holdings Ltd. (Кипр). Такое решение приняла сегодня конкурсная комиссия в ходе заседания, проходившего в режиме онлайн-трансляции. Конкуренцию ДТЭК составило ООО "Луганское энергетическое объединение".

Конечная цена пакета достигла 467,6 млн. грн., что на 18,1 млн. грн. больше его стартовой стоимости. В ходе аукционных торгов участники повысили цену на 4 шага, при этом размер одного шага составлял 4 млн. 500 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества объявил конкурс по реализации государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" 16 ноября 2011 г. и определил дату проведения приватизационного аукциона на 11 января 2012 г.

В соответствии с конкурсными требованиями, участник конкурса должен был в течение последних трех лет обеспечить передачу электроэнергии в объеме не менее 30% от соответствующего показателя по приватизируемому предприятию. Конкурсом заинтересовались три компании, две из которых подали заявки на торги. Начальная цена пакета составляла 449,5 млн. грн. и, по оценкам аналитиков, более чем в 4 раза превышала его рыночную стоимость.

Справка УНИАН. За 9 месяцев 2011 г. "Донецкоблэнерго" получило 50 тыс. грн. прибыли. Компания поставила электроэнергии на 707,729 млн. грн. Предприятие передало 6,347 млрд. кВт/ч электроэнергии, из которых реализовало собственным потребителям 6,295 млрд. Кредиторская задолженность компании на сегодня составляет 4,3 млрд. грн., дебиторская задолженность - 2,8 млрд. грн. Общая протяженность линий "Донецкоблэнерго" составляет 69,4 тыс. км. Производственные мощности компании включают также 373 трансформаторные подстанции общей мощностью 8 458 МВА.

Уставный капитал ПАО "Донецкоблэнерго" составляет 81 млн. 896 тыс. 468,75 грн. Номинал одной акции - 1,25 грн.

ДТЭК является крупнейшим миноритарным акционером ПАО "Донецкоблэнерго" и владеет 30,59% акций компании.

ДТЭК входит в холдинг СКМ Рината Ахметова. ООО "Луганское энергетическое объединение" контролирует бизнесмен Константин ГРИГОРИШИН.

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Промышленность

Украина подписала соглашение о беспошлинной поставке труб в Россию, Казахстан и Беларусь

30 декабря 2011 года Украина подписала международное соглашение с Российской Федерацией, Казахстаном и Беларусью относительно беспошлинной поставки труб на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела ГМК департамента промполитики Министерства экономики, развития и торговли Юрий ДЕРКАЧ сегодня в Днепропетровске во время балансового совещания представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

«Подписано соглашение о поставке в 2012 году в Беларусь 72 тыс. тонн труб, Казахстан – 42 тыс. тонн. Соглашение о поставке 150 тыс. тонн труб в Российскую Федерацию подписано на первое полугодие текущего года. Во втором полугодии планируется провести консультации и договориться о дальнейших поставках труб», - сказал Ю.ДЕРКАЧ.

Как сообщили УНИАН в объединении «Металлургпром», согласно подписанному соглашению, трубы в указанные страны будут экспортировать три завода корпорации «Интерпайп» - Нижнеднепровский трубный завод, Новомосковский трубный завод, ООО «Нико Тьюб», а также ЧАО "Сентравис".

Соглашение предполагает экспорт из Украины стальных труб для нефтегазового комплекса и нержавеющих труб.

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Строительство

ВР не поддержала мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроект «О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали всего 52 из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось установить мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения без определения срока его действия.

Также планировалось установить, что прекращение действия моратория возможно при одновременном выполнении следующих условий: повышение реальных доходов населения не менее чем на 30% относительно уровня, который сложился на 1 апреля 2001 года; полная ликвидация задолженности по выплате зарплат, пенсий, стипендий, других денежных выплат населению; установление нового порядка расчета цен (вычисления тарифов) на жилищно-коммунальные услуги, при котором потребители оплачивают лишь потребленные ими объемы жилищно-коммунальных услуг, и его обнародование.

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Киев - в пятерке лидеров рейтинга городов Европы по цене проживания в отелях

Москва стала лидером рейтинга городов Европы с самой высокой стоимостью проживания в отелях, сообщает «Газета.ру».

Как отмечает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование службы резервирования Hotel.info, в первую пятерку рейтинга также вошли Осло, Лондон, Стокгольм и Киев.

В базу данных сайта включено более 210 тысяч отелей по всему миру. Цены за пребывание в отеле приводятся в докладе в рублевом эквиваленте. Итоги исследования были подведены в январе и опубликованы накануне.

Эксперты также подсчитали, в каких городах в других частях светах находятся самые дорогие отели.

В первую мировую пятерку вошли Нью-Йорк, Токио, Рио-де-Жанейро, Сингапур и Гонконг.

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Соцполитика

В 2012 году размер всех социальных выплат возрастет - Тигипко

В 2012 году размер всех социальных выплат возрастет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время брифинга вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

В частности он сообщил, что в течение 2012 года размер должностного оклада единой тарифной сетки будет увеличен 6 раз. В частности, с 1 января установлен оклад на уровне 773 грн., с 1 апреля он повысится до 794 грн., с 1 июля – до 802 грн., с 1 сентября – 807 грн., с 1 октября – 823 грн., с 1 декабря – 839 грн. В целом, в течение 2012 года оклад возрастет на 25,5%.

Кроме того, С.ТИГИПКО сообщил, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц в течение 2012 года возрастет на 12,9% - до 1134 грн., для лиц, утративших трудоспособность, увеличится на 10,5% - до 884 грн. Кроме того, для детей в возрасте до 6 лет размер прожиточного минимума в 2012 году возрастет на 10,5% - до 961 грн., а для детей в возрасте от 6 до 18 лет – на 14,9%, до 1197 грн.

С.ТИГИПКО отметил, что при возможности правительство будет вносить изменения в бюджет относительно еще большего повышения социальных выплат. В частности, по словам С.ТИГИПКО, это может быть сделано в случае достижения договоренности об уменьшении цены на российский газ для Украины.

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Завтра на западе, севере и местами в центре Украины ожидается мокрый снег

Завтра в западных, северных и местами в центральных областях Украины ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, на остальной территории без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях и на Южном побережье Крыма до 2° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киевской области в четверг ожидается небольшой мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-4° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

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