Янукович подчеркивает важность передачи более широких полномочий в регионы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает важность ведения в 2012 году конкретной работы по передаче более широких функций и полномочий регионам.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он заявил на заседании Комитета по экономическим реформам.

«Мы с вами договаривались, и я требую, Николай Янович, чтобы вы рассмотрели этот вопрос: что в этом году мы запланировали с точки зрения передачи прав и функций на уровень регионов? Потому что существенное совершенствование административных услуг, которое, я надеюсь, в этом году состоится, предусматривает, что эти услуги будут предоставляться в регионах в первую очередь», - сказал глава государства, обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

В.ЯНУКОВИЧ в то же время добавил, что по данному вопросу важно своевременно подготовить соответствующие изменения в законодательство. «Вес будет переводиться из центра в регионы. Здесь подход должен быть не хирургический, а плановый, целевой. И мы должны решить этот вопрос не формально, а по существу», - отметил он.