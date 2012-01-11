Янукович возглавил Украинскую часть Стратегического совета Украины и Турции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «с целью выполнения Общей декларации о создании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой, совершенной 25 января 2011 г. в г. Киеве» подписал указ, в соответствии с которым образована Украинская часть указанного Стратегического совета.

Документ обнародован на официальном сайте главы Украинского государства.

Этим же указом утвержден персональный состав Украинской части Стратегического совета, который возглавил Президент Украины.

В него также вошли: советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК; министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО; первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ; глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН и вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО.

В документе отмечается, что Министерство иностранных дел Украины должно образовать Украинскую часть Совместной украинско-турецкой группы стратегического планирования в качестве рабочего органа Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой с привлечением к его деятельности в случае необходимости представителей заинтересованных государственных органов.