Главное на 11 января (вечер)

Энергетика

Подписание документов о создании украинско-азербайджанской компании по поставкам сжиженного газа из Азербайджана в Украину планируется в рамках Давосского всемирного экономического форума, который пройдет в конце января этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 11 января, сообщил журналистам глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ.

Он отметил, что документы планируется подписать между азербайджанской компанией SOCAR и Госагентством по инвестициям и управлению нацпроектами.

«Ожидается подписание документов по созданию совместной компании по поставкам газа», - сказал В.КАСЬКИВ.

При этом он сообщил, что стоимость проекта по строительству LNG-терминала снижена с 1,5 млрд. долл. до 1 млрд. долл., и что в перспективе мощность терминала может быть увеличена.

В.КАСЬКИВ также добавил, что все технические и экономические параметры строительства терминала будут озвучены через три-четыре недели после завершения работы испанской компании Socoin, которая разрабатывает ТЭО проекта.

Россия будет в цивилизованном порядке решать вопрос с недобором Украиной объемов газа в 2012 году.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР на встрече с Д.МЕДВЕДЕВЫМ сообщил, что Украина в одностороннем порядке заявила о снижении объемов закупки российского газа с 52 до 27 миллиардов кубометров. Ранее А.МИЛЛЕР говорил, что "Нафтогаз Украины" обязан оплачивать "Газпрому" поставки из расчета не менее 33 миллиардов кубометров газа в год в течение всего срока действия контракта.

"Мы будем действовать в цивилизованном порядке", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент РФ уточнил у главы "Газпрома", каковы их действия.

"Мы будем действовать в цивилизованном порядке в соответствии с условиями действующих контрактов", - подчеркнул А.МИЛЛЕР.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что, в любом случае, у России есть надежная контрактная основа "для того, чтобы работать и дальше с украинскими партнерами, одновременно продолжая дискуссии по будущему газового сотрудничества".

Ранее в ходе встречи с Президентом РФ А.МИЛЛЕР выразил обеспокоенность односторонними заявлениями Украины о снижении закупки газа в этом году.

На сегодняшний день стоимость украинской газотранспортной системы еще не определена.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

При этом он сообщил, что на сегодняшний день еще не объявлен тендер по выбору оценщика ГТС, который и должен будет определить стоимость объекта.

«Оценить стоимость ГТС может международный оценщик. Мы еще тендер не объявляли, потому что у нас еще готовится проект документов по реформированию «Нафтогаза». В контексте реформирования «Нафтогаза» и будет проведена оценка ГТС», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он не смог прокомментировать, насколько справедливой является оценка газотранспортной системы Украины в объеме 20 млрд. долл.

«Я не могу вам ответить на этот вопрос. Ответ может быть лишь после оценки, которую даст международный оценщик», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ заявил, что Украина оценила свою ГТС в 20 миллиардов долларов и запросила скидку на газ в 9 миллиардов долларов ежегодно в случае создания газотранспортного консорциума.

"Заявочная сумма значительная. Наши украинские друзья назвали стоимость своей газотранспортной системы в районе 20 миллиардов долларов. Это большая сумма с учетом того, что еще потребуется внести большие средства для модернизации", - сказал А.МИЛЛЕР.

ОАО «Газпром» намерено перенести начало строительства газопровода «Южный поток» с начала 2013 года на конец 2012 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР на встрече с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«В «Газпроме» в соответствии с решением государственного руководства приняты уже в конце прошлого года соответствующие документы по активизации работ по проекту «Южный поток» и по сдвижке начала строительства этого проекта с 2013 года на конец 2012 года», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что после того как турецкая сторона дала разрешение на строительство «Южного потока» в своей исключительной экономической зоне, фактически сняты все вопросы, которые стояли перед «Газпромом» в отношении начала строительства этого газопровода.

10 января Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» около 1,004 млрд. долл. США за импортированный в декабре 2011 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что цена природного газа для компании в четвертом квартале 2011 года составляла около 400 долларов США. Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенного между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 дол. США за тыс. куб. м.

Финансы

В декабре 2011 года против декабря 2010 года во всех областях Украины зафиксирована инфляция.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами роста потребительских цен по итогам декабря 2011 г. (против ноября 2011 года) стали Хмельницкая обл., г. Севастополь - 0,4%, АР Крым, Донецкая и Киевская области — 0,3%. В Волынской и Черниговской областях зафиксировано снижение цен — на 0,1%, в Житомирской области — на 0,5%.

В 2011 году (декабрь 2011 года против декабря 2010 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Киеве — на 6,1% и Севастополе – на 6,7%, АР Крым — 6%, Луганской обл. - 5,6%, Одесской обл. - 5,4%. Меньше всего цены выросли в Черновицкой области — 2,4%.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в декабре стали: г. Севастополь – 0,7%, Хмельницкая обл. - 0,6%, Херсонская и Киевская области — 0,5%. В восьми областях зафиксировано снижение цен в среднем на 0,2%.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали АР Крым — 3,2%, Донецкая обл. - 3%, Одесская обл. - 2,5%, г. Киев — 3,%, г. Севастополь — 7,3%. В Кировоградской и Харьковской областях цены не изменились, в Закарпатской и Черновицкой снизились на 0,2% и 1,1% соответственно.

Алкогольные напитки и табачные изделия в декабре против ноября больше всего подорожали в Харьковской обл. - 1,5%, Киевской обл. - 1,1%, Ивано-Франковской, Одесской областях — 0,9%. В Житомирской области цены снизились на 0,2%, в Ривненской и Закарпатской областях — на 0,1%.

Лидерами роста цен на алкогольные напитки и табачные изделия в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Львовская обл. — 13,8%, Киевская обл. — 10,9%, Волынская обл. - 10,8%.

Цены на одежду и обувь в декабре больше всего выросли в Закарпатской — на 0,6%, Харьковской — 0,4%, Днепропетровской — 0,3% областях. В 7 областях, а также г. Киев и г. Севастополь зафиксировано снижение цен в среднем на 0,2%.

В декабре 2011 года против декабря 2010 года практически во всех областях Украины (кроме Ривненской, Сумской, Тернопольской областей, г. Киев и г. Севастополь, где зафиксировано снижение цен) зафиксирован рост цен на одежду и обувь. Самый большой рост цен зафиксирован в Днепропетровской обл. - 3,9%, Луганской обл. - 3,8%, Херсонской обл. - 3,7%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в декабре к ноябрю больше всего подорожали в Запорожской обл. — 0,8%. В 10 областях, г. Киев и г. Севастополь цены не изменились, еще в 6 областях снизились в среднем на 0,2%.

Лидерами роста цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали г. Киев — 26%, АР Крым — 15,5%, Луганская — 14,9%, Донецкая - 12,5% области. Меньше всего цены выросли в Ивано-Франковской обл. — на 1,8%.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в декабре 2011 г. к ноябрю больше всего выросли в Харьковской обл. - 0,5%. В 9 областях цены не изменились, в 6 снизились в среднем на 0,3%.

Лидерами роста цен на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Днепропетровская — 5,7%, Полтавская и Луганская — 4,5% области.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в декабре стали Днепропетровская и Николаевская области — 0,7%. В 4 областях цены не изменились, в 6 снизились в среднем на 0,2%.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Ивано-Франковская обл. — 9,8%, Днепропетровская обл. — 9,3%, Николаевская обл. - 9,2%.

В декабре к ноябрю цены на услуги транспорта не изменились. В Винницкой, Луганской и Полтавской областях зафиксировано снижение цен. Больше всего цены выросли в Житомирской области — 0,8%.

Лидерами роста цен на услуги транспорта в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Днепропетровская — 28,2%, Полтавская — 25,9%, Львовская — 25,1%. Меньше всего цены выросли в Донецкой области — 15,2%.

Цены на услуги связи в декабре против ноября снизились в 11 областях и г. Севастополь в среднем на 0,1%. В 14 областях цены не изменились.

По итогам 2011 года во всех областях Украины зафиксирован рост цен на услуги связи. При этом больше всего цены выросли в Винницкой — 6,3%, Запорожской — 4,5%, Полтавской — 4,1% областях.

Цены в сфере отдыха и культуры в декабре против ноября больше всего выросли в Сумской области – 0,6%. В 6 областях цены не изменились, в 8 областях и г. Киев снизились в среднем на 0,3%.

Лидерами роста цен в сфере отдыха и культуры в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Луганская — 7,6%, Тернопольская — 5,4%, Одесская — 4,6% области.

Стоимость образования в декабре к ноябрю в большинстве областей осталась без изменений (в 15 областях и г. Киев). В Волынской, Луганской, Черниговской областях и г. Севастополь цены снизились в среднем на 0,3%.

Лидерами роста стоимости образования в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Хмельницкая — 9,6%, Киевская — 9,2%, Днепропетровская — 8,9% — области. Снижение цен зафиксировано в Сумской области — на 2,7%.

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в декабре к ноябрю больше всего выросла в Харьковской области — на 0,6%. В 8 областях цены не изменились, в Киевской и Черниговской областях снизились на 0,2% и 0,1% соответственно.

Лидерами роста цен на услуги ресторанов и гостиниц в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Сумская — 10,6%, Луганская — 9,7%, Хмельницкая — 9,3% — области.

Социальная политика Размер пособия при рождении ребенка в текущем году увеличится на 10,5%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

По словам вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО, в государственном бюджете на 2012 год предусмотрены расходы на выплату пособия в размере 13,9 млрд. грн.

Он отметил, что в этом году на 10,5% повысятся размеры пособия при рождении: первого ребенка - на 2 730 гривен (с 26 100 грн. до 28 830 грн.); второго ребенка — на 5 460 гривен (с 52 200 грн. до 57 660 грн.), третьего и следующего ребенка - на 10 920 грн. (со 104 400 грн. до 115 320 грн.).

Сергей ТИГИПКО заявляет, что в течение текущего года заработные платы работников бюджетной сферы будут повышаться шесть раз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

В частности, по его словам, с декабря 2011 года по декабрь 2012 года размер должностного оклада работника первого тарифного разряда вырастет на 19,2%. Соответственно вырастут все зарплаты в бюджетной сфере.

С.ТИГИПКО отметил, что рост зарплат будет проходить в течение года шесть раз. При этом разрыв между должностным окладом работника первого тарифного разряда и минимальной заработной платой уменьшится в среднем с 326 гривен в 2011 году до 298 гривен в 2012 году, а начиная с сентября, этот разрыв составит 295 гривен.

По оперативным данным, в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) из всех источников финансирования в январе-декабре 2011 года поступило 197 млрд. 635,1 млн. грн., что на 7,7%, или на 14 млрд. 069,1 млн. грн., больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, собственные поступления ПФУ в 2011 году составили 139 млрд. 178,8 млн. грн., что на 16,6%, или на 9 млрд. 836,9 млн. грн. больше, чем в 2010 году.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в 2011 году составили 210 млрд. 805,5 млн. грн.

По состоянию на 1 января 2012 года, средний размер пенсионной выплаты составляет 1 246,34 грн., что на 94,41 грн. больше, чем на 1 января 2011 года.

На 1 января 2012 года в Украине насчитывается 13 млн. 756,8 тыс. пенсионеров всех категорий.

Приватизация Энергохолдинг ДТЭК («Донбасская топливно-энергетическая компания») перечислил в государственный бюджет всю сумму в размере 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн. за приобретенный 45,103% государственный пакет ПАО "Захидэнерго".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, договор купли-продажи пакета акций ПАО "Захидэнерго" между Фондом госимущества и компанией ДТЭК Holdings Ltd был подписан вчера, 10 января.

В ходе заседания комиссии было отмечено, что по результатам проведения независимой оценки госпакета данной энергокомпании, как того требует законодательство при проведении конкурса с одним участником, 45,103% «Захидэнерго» были оценены в 1 млрд. 897 млн. 600 тыс. грн.

Поскольку результат данной оценки является ниже предложенной покупателем цены за данный пакет, ФГИУ предложил ДТЭК Holdings Ltd приобрести пакет энергокомпании по заявленной ранее покупателем цене.

Единственный участник конкурса про продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» - DTEK Holdings Ltd предложил за приватизируемый госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены, передает корреспондент УНИАН.

Начальная цена госпакета акций "Днепроэнерго" составила 1 млрд. 174 млн. грн.

Как отметил представитель Фонда государственного имущества Украины в ходе торгов, поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

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