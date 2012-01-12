Анонс на 12 января

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Протестовать против «инновационных» методов Таможни в столицу могут приехать тысячи «фур» международных автоперевозчиков». 17 января 2012 года вступает в силу Закон Украины от 15.11.2011г. № 4025, которым предусмотрены существенные изменения ст.352 действующего Таможенного кодекса Украины. Для международных автоперевозчиков этот принципиальный вопрос, ведь в редакции этого документа не закреплены их права как полноправных участников процесса международной торговли. Такое несоответствие делает перевозчика заложником ситуации, когда у таможенных органов возникают претензии к грузовладельцу, а страдает при этом тот, кто перевозит товар. При этом по протоколу таможенника суд должен одновременно конфисковать транспортные средства, груз и назначить уплату штрафа в размере 100% стоимости перевозимого товара! Если немедленно не урегулировать этот вопрос, международные автоперевозчики не исключают возможности проведения акций протеста (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Земля на продажу: перспективы рынка земли в Украине». Участники: ген.директор Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа; эксперт в отрасли земельных отношений и развития сельских территорий, советник Аграрного союза Украины Александр Ковалив.

* Пресс-конференция на тему: «Последствия введения моратория на размещение внешней рекламы в Киеве накануне «Евро-2012». Участники: исполнительный директор Ассоциации внешней рекламы Украины Артем Биденко и политтехнолог, вице-президент Украинской PR-лиги Олег Медведев.

* Пресс-конференция на тему: "Какой будет погода в Украине зимой?". Участники: Вазира Мартазинова, зав.отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института; Николай Кульбида, начальник Украинского гидрометеорологического центра; Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра.

* Пресс-конференция на тему: “Кому нужна украинская ГТС?”. Организатор - ГолосUA . В работе примут участие народные депутаты: от фракции Компартии Украины - Алла Александровская, от фракции “БЮТ-Батьківщина” Александр Гудима, от фракции Партии регионов - Анатолий Кинах.

* Пресс-конференция на тему: "Новые государственно-строительные нормы: застройка городов будет продолжаться без ведома граждан". Участники: Владимир Щербаченко, председатель Восточноукраинского центра общественных инициатив; Александра Матвийчук, председатель правления Центра гражданских свобод. Мероприятие проводится в рамках проекта «Через доступ к генеральным планам к градостроению без коррупции», который реализует Восточноукраинский центр общественных инициатив при финансовой поддержке программы «Верховенство права» МФ «Возрождение».

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