Курс НБУ на 12.01.12

Официальный курс НБУ на 12.01.12100 USD – 798.9800 (11 января – 798.9800)100 EUR – 1016.1428 (11 января – 1023.3336)10 RUR – 2.5213 (11 января – 2.5068)Учетные курсы банковских металлов на 12.01.12 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-131112.62 (11 января-129994.05)961 XAG 10 Серебро-2381.76 (11 января-2372.17)962XPT10Платина-118648.53(11 января-116571.18) 964XPD10Палладий-51214.62 (11 января-50575.43)

Официальный курс НБУ на 12.01.12 100 USD – 798.9800 (11 января – 798.9800) 100 EUR – 1016.1428 (11 января – 1023.3336) 10 RUR – 2.5213 (11 января – 2.5068) Учетные курсы банковских металлов на 12.01.12 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-131112.62 (11 января-129994.05) 961 XAG 10 Серебро-2381.76 (11 января-2372.17) 962XPT10Платина-118648.53(11 января-116571.18) 964XPD10Палладий-51214.62 (11 января-50575.43)

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