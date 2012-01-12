ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Янукович готов “списать" Азарова» пишет: Президент Виктор Янукович высказал недовольство темпами реформ в стране и потребовал по этому поводу объяснений от премьер-министра. Последнему больше всего досталось от главы государства...

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-janukovich-gotov-spisat-azarova-171642/

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Также «Дело» в публикации «Половину метпредприятий "ИСД" купила компания Романа Абрамовича - источник» пишет: Объединение металлургических предприятий "Металлургпром" заявляет о совместном владении корпорацией "Индустриальный союз Донбасса" и Evraz Group металлургическими предприятиями в Украине...

http://delo.ua/business/polovinu-metpredprijatij-isd-kupila-kompanija-romana-abramovicha-171631/

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«Дело» в публикации «В Украине контроль качества продуктов выше, чем в Европе, в пять раз» пишет: возможна ли гармонизация отечественного законодательства с европейским, и что необходимо для прозрачности работы единого органа, комментирует эксперт по вопросам качества и безопасности продукции АПК Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса"...

http://delo.ua/ukraine/v-ukraine-kontrol-kachestva-produktov-vyshe-chem-v-evrope-v-pjat-171638/

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Газета «Сегодня» в публикации «Киевские чиновники обеспечили себя охраной за 5,5 миллионов и телефонами за 2 млн» пишет: в прошлом году власти снизили траты на свой автопарк, но оформили себе экскурсии за счет бюджета…

http://www.segodnya.ua/news/14327650.html

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Также «Сегодня» в публикации «Парковки в Киеве стали бесплатными» пишет: если паркомата нет - можно не платить…

http://www.segodnya.ua/news/14327652.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Каковы глобальные риски ближайшего десятилетия» пишет: Всемирный экономический форум считает, что главные риски десятилетия связаны с тремя глобальными явлениями: разочарованием людей и питаемым им протестом; зыбкостью прежде надежных правил; растущим влиянием виртуального мира…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1472898/internet_opasen

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Также «Ведомости» в публикации «Цены на авиаперевозки взлетели» пишут: предновогодний отпускной ажиотаж позволил «Аэрофлоту» поднять цены на международных направлениях более чем на 60%, а внутри страны - на 80%…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1472897/vozdushnye_kanikuly

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Издание «Известия» в публикации «Счетная палата недосчиталась 700 млрд» пишет: за прошедший год в России выявлено нарушений в сфере расходования бюджетных средств больше, чем за все последнее десятилетие – на 718,5 млрд. рублей. Для примера: в 2008 году Счетная палата выявила нарушений всего на 97 млрд., в 2009-м – уже на 238, а в 2010-м – на 484 млрд. рублей…

http://izvestia.ru/news/511590

(УНИАН)