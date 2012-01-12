Главное на 12 января (день)

Энергетика

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляет, что заблаговременно предупредила ОАО «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связкам с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Компания отмечет, что действующим контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. от 19.01.2009 между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» предусмотрена возможность изменения ежегодного объема поставок газа.

В сообщении говорится, что, учитывая высокую цену импортированного с РФ газа (в IV квартале 2011 года она составляла около 400 долл. с учетом скидки, предусмотренной Харьковскими соглашениями), в 2012 году потребности экономики Украины в этом энергоносителе значительно сократились.

В связи с этим и в соответствии с положениями контракта и в определенные им сроки, НАК «Нафтогаз Украины» направила в адрес ОАО «Газпром» около десяти писем с просьбой согласовать поставки природного газа в Украину в 2012 году в объеме 27 млрд. кубометров, которые компания обязывается отобрать и оплатить согласно с действующим контрактом.

Как сообщал УНИАН, 11 января глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что Украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

"Украина сделала заявление, не договариваясь с российской стороной. Такие договоренности должны быть достигнуты за полгода. Это одностороннее заявление, которое было сделано украинской стороной", – сказал А.МИЛЛЕР.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.

Стоимость природного газа продолжает падать, в США цена опустилась до минимума с сентября 2009 года – 99 долл. за тысячу кубометров.

На Нью-Йоркской бирже стоимость февральских фьючерсов в среду, 11 января, упала на 5,7% – это стало самым большим дневным снижением за последние восемь месяцев.

В начале 2012 года, который глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал «золотым веком» газа, цены на сырье упали до десятилетнего минимума. Теплая зима, высокий уровень запасов и добычи сырья в США обвалили котировки газовых концернов.

За последние три дня цены на газ опустились почти на 10%. За 2011 год – рухнули на 32%. В январе таких низких цен не было с 2002 года, передает «Газета.Ru».

Сельское хозяйство

Роспотребнадзор считает, что поставляемые в РФ из Украины сыры должны классифицироваться как "сырный продукт" из-за большого содержания растительных компонентов и отмечает общее ухудшение качества молочной продукции украинских производителей, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте ведомства, передает РИА Новости.

"Анализ находящейся в обороте на российском рынке молочной продукции украинского производства показал, что в последний период произошло ухудшение ее потребительских свойств, что чаще всего происходит из-за бесконтрольного использования растительных компонентов", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что в таком случае сыры из Украины, согласно Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию, можно идентифицировать только как сырный продукт.

"Такие обстоятельства имеют признаки нарушения права потребителей на предоставление необходимой и достоверной информации о товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наибольшую тревогу в данном случае вызывают ЗАО "Пирятинский сырзавод" (Сумская область), ОАО "Великобурлукский сыродельный завод" (Харьковская область), ОАО "Звенигородский сыродельный комбинат" (Черкасская область), ОАО "Охтырский сыркомбинат" (Сумская область), ООО "Гадячсыр", ООО "Техмолпром" (город Гадяч, Полтавская область), ООО "Производственное объединение "Молис" (Запорожская область), ЧАО "Хмельницкая маслосырбаза" (Хмельницкая область), Крыжопольский филиал ООО "Интер Фуд" (Винницкая область).

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека инициировала процедуру предотвращения нарушений требований закона", - отмечается в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в 2011 году Украина только за 10 месяцев поставила на российский рынок 55,5 тысячи тонн сыров.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в воскресенье заявил, что РФ ужесточит контроль за украинской аграрной продукцией в связи с тем, что на Украине с 2012 года контроль за продовольствием будет осуществлять ветеринарная служба.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО должен публично извиниться за свои высказывания относительно контроля в Украине за качеством продуктов питания.

Об этом К.ГРИЩЕНКО написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«В любом случае сейчас самое лучшее для ОНИЩЕНКО - публично извиниться за свои высказывания», - написал К.ГРИЩЕНКО.

«Широко разошлось заявление главсанврача РФ ОНИЩЕНКО относительно Украины. Чем ему не угодил евроопыт контроля, который мы внедряем? Не понимаю», - добавил министр.

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что закон о рынке земель парламент рассмотрит на следующей сессии.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в парламенте.

По словам А.ЕФРЕМОВА, большинство не торопится с принятием закона о рынке земель. Он отметил, что сейчас все делается для того, чтобы был подготовлен документ, «который бы не вызывал нареканий». По словам А.ЕФРЕМОВА, профильный комитет «позавчера работал до поздней ночи и рассмотрел все поправки к данному законопроекту».

Лидер фракции ПР подчеркнул, что 55% поправок представителей меньшинства были учтены. Но поскольку у специалистов юридического и научно-экспертного управлений ВР много работы, и они не успеют подготовить законопроект о рынке земель, то на этой неделе депутаты его рассматривать не будут.

«Не видим необходимости его рассмотрения на текущей неделе. Через три недели, когда начнет работу следующая сессия, я думаю, у нас будут все возможности, и будет готов документ для рассмотрения», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2011 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

Настоящим законом мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено продлить до 2013 года.

Парламент на этой неделе планировал рассмотреть этот законопроект во втором чтении, однако оппозиционные фракции выступили против.

11 января председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил профильному парламентскому комитету окончательно отработать текст законопроекта о рынке земель для вынесения его на рассмотрение парламента во втором чтении.

Во время подготовки законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 1035 предложений.

Финансы

Кабинет министров установил должностные оклады работников бюджетной сферы на текущий год.

Согласно правительственному постановлению №10 от 11 января 2012 года, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина, на текущий год установлены следующие должностные оклады (тарифные ставки):

для 1 тарифного разряда: с 1 января — 1,073 тыс. грн., с 1 апреля — 1,094 тыс. грн., с 1 июля — 1,102 тыс. грн., с 1 октября — 1,118 тыс. грн., с 1 декабря — 1,134 тыс. грн.;

2 тарифного разряда: с 1 января - 1,078 тыс. грн., с 1 апреля — 1,099 тыс. грн., с 1 июля — 1,107 тыс. грн., с 1 октября — 1,123 тыс. грн. и с 1 декабря — 1,139 тыс. грн.;

3 тарифного разряда: с 1 января — 1,088 тыс. грн., с 1 апреля — 1,109 тыс. грн., с 1 июля — 1,117 тыс. грн., с 1 октября — 1,133 тыс. грн. и с 1 декабря — 1,149 тыс. грн.;

4 тарифного разряда: с 1 января — 1,098 тыс. грн., с 1 апреля — 1,119 тыс. грн., с 1 июля — 1,127 тыс. грн., с 1 октября — 1,143 тыс. грн. и с 1 декабря — 1,159 тыс. грн.;

5 тарифного разряда: с 1 января — 1,108 тыс. грн., с 1 апреля — 1,129 тыс. грн., с 1 июля — 1,137 тыс. грн., с 1 октября — 1,153 тыс. грн. и с 1 декабря — 1,169 тыс. грн.

Также Кабмин поручил Министерству социальной политики до 1 мая 2012 года провести консультации и до 1 августа завершить переговоры с профсоюзами бюджетной сферы относительно установления на 2013 год размеров должностных окладов работников первого тарифного разряда единой тарифной сетки.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наложил вето на Таможенный кодекс, принятый парламентом 3 ноября 2011 года, и внес свои предложения по его доработке. В частности, он предлагает перенести на год вступление в силу Таможенного кодекса, то есть на 1 января 2013 года.

Соответствующие предложения Президента обнародованы на официальном парламентском портале.

«Считаю необходимым отсрочить вступление в силу кодекса до 2013 года», - говорится в предложениях В.ЯНУКОВИЧА.

По его мнению, проект Таможенного кодекса не может быть подписан в связи с тем, что он нарушает конституционные гарантии права на предпринимательскую деятельность, создает риски уклонения от налогообложения, нарушения прав граждан, а также не соответствует взятым Украиной международным обязательствам.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 ноября 2011 года приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины”.

Закон направлен на приведение Таможенного кодекса Украины в соответствие с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур, Конвенцией о временном ввозе и т.д.

Законом предусмотрено право декларанта на осуществление таможенного оформления товаров в любом таможенном органе; проведение таможенного оформления в течение 4 часов с момента предоставления таможенной декларации и документов; персональная ответственность должностного лица таможни за неправомерные задержки таможенного оформления; использование одной декларации (предыдущая декларация) для осуществления разных таможенных формальностей, например, контроля за доставкой в таможенный орган назначения, размещения на склад временного хранения или начала таможенного оформления для свободного обращения.

Непосредственно нормами Таможенного кодекса установлен перечень личных вещей, которые при перемещении гражданами через таможенную границу Украины не подлежат декларированию и освобождаются от налогообложения, либерализуются нормы по вывозу товаров. Согласно кодексу, письменному декларированию с предоставлением таможенной декларации подлежат товары, суммарная стоимость которых превышает 10 тыс. евро. Повышен стоимостный предел ввоза товаров без уплаты налогов: товары, суммарная стоимость которых не превышает 2 тыс. евро и которые перемещаются в ручной клади или в сопровождаемом багаже один раз в 10 дней, освобождаются от налогообложения, определена общая ставка пошлины в размере 10%, которая насчитывается на объемы товаров, превышающие нормы беспошлинного ввоза. В случае ввоза товаров на сумму более 10 тыс. евро применяются полные ставки пошлины, предусмотренные Таможенным тарифом Украины.

Новеллой проекта является определение правила, по которому ущерб, нанесенный предприятию неправомерными действиями должностных лиц таможенного органа во время проведения проверки, возмещается за счет средств государственного бюджета.

Львов вошел в десятку лучших европейских городов будущего. Согласно исследованиям «Financial Times», Львов вошел в десятку европейских городов будущего в категориях наилучшей стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций и наибольшей экономической эффективности ведения бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как сообщил представитель международной деловой газеты «Financial Times», в этом году по исследованиям «Financial Times» («European Cities & Regions of the Future 2012/13») Львов назван одним из 10 наилучших европейских городов по категориям: «наилучшая стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций» и «наибольшая экономическая эффективность ведения бизнеса», - информирует пресс-служба львовской мэрии.

«Такое достижение свидетельствует о том, что усилия по разработке и реализации инвестиционной стратегии Львова приложены правильно, а также подтверждает правильность избранного курса. Признание на международном уровне увеличивает вероятность того, что инвесторы придут именно во Львов. Участие городов в таких рейтингах снимает первый барьер в выборе их инвестором для вложения инвестиций. Ведь заграничные инвесторы перед выходом на иностранный рынок, обычно, интересуются, что о городе или стране известно, какие рейтинги он занимает по международным исследованиям», - отметил начальник управления инвестиций и внешнеэкономических отношений Львовского городского совета Сергей КИРАЛЬ.

Как сообщили в управлении инвестиций и внешнеэкономических отношений Львовского городского совета, в этом году Львов впервые приглашен на церемонию награждения «Financial Times», которая состоится в г. Канны (Франция) в рамках международной выставки недвижимости MIPIM. Здесь соберутся свыше 30 тысяч представителей бизнеса и власти из всей Европы и мира.

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