Янукович рассматривает возможность участия в форуме в Давосе - Левочкин

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассматривает возможность своего участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

Он сообщил, что также в адрес Президента поступили приглашения об участии в феврале в Мюнхенской конференции по безопасности, в апреле - в Сеульской конференции по нераспространению ядерных материалов, а также в мае - в Чикагском саммите НАТО.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, все приглашения прорабатываются, и участие В.ЯНУКОВИЧА в этих мероприятиях будет зависеть от ситуации внутри страны, поскольку приоритетом в этом году для Президента является проведение новых реформ и имплементация уже начатых.