Янукович направил в парламент проект Уголовно-процессуального кодекса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ направил в Верховную Раду проект Уголовно-процессуального кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник Президента Андрей ПОРТНОВ.

Он напомнил, что подготовить такой проект было международным обязательством Украины, которое она взяла еще в 1995 году.

По словам советника Президента, проект нового УПК прошел две международные экспертизы. Он добавил, что В.ЯНУКОВИЧ направил этот проект в парламент в качестве первоочередного.

Проект содержит ряд новаций, которые, по мнению Администрации Президента, должны улучшить уголовный процесс в Украине. Среди них А.ПОРТНОВ назвал введение новой для Украины меры пресечения - «домашний арест».

Также, по словам А.ПОРТНОВА, в соответствии с проектом, срок содержания под стражей во время следствия будет ограничен до 6 месяцев для людей, которые обвиняются в нетяжких преступлениях, и до 12 месяцев – для обвиненных в тяжких преступлениях.

Как сказал советник Президента, проект предусматривает необходимость внесения изменений в законодательные нормы, согласно которым в залах суда должны быть демонтированы металлические клетки для подсудимых и заменены на ограждение из стекла или органического стекла, что будет отвечать международным стандартам.

Как добавил А.ПОРТНОВ, в Администрации Президента рассчитывают, что проект Верховная Рада примет в первом чтении в начале февраля, во втором чтении – в конце февраля, а в начале марта документ поступит на подпись Президенту.

А.ПОРТНОВ также добавил, что кодекс должен вступить в силу через шесть месяцев после его принятия.