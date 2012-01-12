В Киеве тарифы на размещение внешней рекламы возрастут в среднем на 20%

В Киеве с 1 марта 2012 года тарифы на размещение внешней рекламы для операторов возрастут в среднем на 20%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра ПУЗАНОВА.

По его словам, власть столицы договорилась с операторами рекламного рынка о тарифах на размещение внешней рекламы и правилах расположения в городе рекламных носителей.

Сегодня А.ПУЗАНОВ провел рабочую встречу с представителями компаний - операторов внешней рекламы. В ходе встречи были обсуждены проект Концепции развития внешней рекламы в городе Киеве и новые тарифы на размещение конструкций.

Как отмечается в сообщении, прислушавшись к замечаниям предпринимателей относительно существенного уменьшения их доходов в январе и феврале, городская власть согласилась на введение новых тарифов на размещение внешней рекламы с 1 марта 2012 года, а не с 1 января, как планировалось, в среднем тарифы возрастут на 20%. Исключением станет плата за размещение лайтпостеров – она увеличится на 25%.

В то же время в КГГА не исключают, что с 1 сентября после обсуждения с представителями рынка тарифы будут еще раз пересмотрены.

«Рекламные компании каждый год увеличивают плату для своих клиентов на величину медиаинфляции. В то же время киевская власть в 2009 году существенно уменьшила тарифы для операторов и три года не корректировала их. Плату за места необходимо привести к рыночным реалиям», – подчеркнул А.ПУЗАНОВ.

Правила расположения рекламных конструкций в Киеве также будут изменены.

«Нашей целью является создание в столице неагрессивной, комфортной для киевлян среды, в которой реклама не мешает жителям, а украшает город», – сказал заместитель председателя КГГА.

В соответствии с проектом Концепции развития внешней рекламы в городе, планируется ввести четыре зоны размещения рекламных объектов.

В частности, в нулевой зоне (в которую войдут буферные территории архитектурно-исторических заповедников, объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, памятники истории и архитектуры, а также прилегающая к ним застройка, ландшафтные парки и административный центр города) будет запрещено размещение каких-либо рекламных средств.

При обсуждении документа городская власть также прислушивалась к предложениям предпринимателей относительно зонирования территорий размещения носителей.

Как сообщал УНИАН, проект Концепции развития внешней рекламы в городе Киеве размещен на сайте kmv.gov.ua для обсуждения общественностью. Замечание и предложения к нему принимаются до 23 января. Планируется, что 26 января документ будет вынесен на рассмотрение депутатов Киевского городского совета.