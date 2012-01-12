Евросоюз планирует расширить санкции против Беларуси

Брюссель. Европейский Союз планирует в ближайшее время расширить санкции против Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сегодня на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента заявил директор по вопросам России, «Восточного партнерства», Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Гуннар ВИГАНД.

“Я надеюсь, что мы можем быстро достичь согласия со странами-членами относительно этого в ближайшие недели”, - сказал он.

По словам дипломата, ЕС, в частности рассматривает вопрос о включении в список белорусских должностных лиц, которым запрещен въезд в ЕС и чьи активы в сообществе будут заморожены, еще 135 лиц.

Кроме того, как стало известно УНИАН из дипломатических источников, рассматривается возможность расширения перечня белорусских предприятий, чьи активы будут заморожены и операции с которыми будут запрещены.

“Будет одно или несколько новых предприятий”, - сказал собеседник агентства.

По словам источника в дипломатических кругах, также планируется изменить критерии введения санкций и расширения перечней.

“Если раньше это было связано исключительно с событиями после 19 декабря 2010 года (когда состоялись выборы Президента Беларуси, после которых в стране произошли массовые репрессии оппозиционеров – УНИАН), то сейчас это будет против всех тех, кто оказывает давление на правозащитников, журналистов, представителей гражданского общества”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, решение о расширении санкций может быть одобрено на заседании Совета иностранных дел ЕС 23 января.

Как сообщал УНИАН, после президентских выборов в Беларуси 19 декабря 2010 года и репрессий, произошедших после этих выборов, ЕС ввел санкции против режима Президента Александра ЛУКАШЕНКО. На сегодняшний день 192 белорусам запрещен въезд в страны ЕС, активы трех белорусских компаний в ЕС заморожены.