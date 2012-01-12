Анонс на 13 января

* Юрий Бойко - Час правительства в Раде. Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Вопросы: О выдаче лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу Южной железной дороге; КП Днепропетровского облсовета «Аульный водовод». Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребностей населения, бюджетных учреждений и других потребителей КП «Трускавецтепло» и др. Участники: Валерий Саратов, глава Комиссии; члены Комиссии: Дмитрий Григорьев, Сергей Дунайло, Валерий Кальченко, Юрий Хиврич.

* Состоится брифинг представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины, народного депутата Украины Юрия Мирошниченко на тему: «Законодательное обеспечение реформ Президента Украины в 2011 году».

* Пресс-конференция на тему: «Незаконная продажа подснежников: как спасти первоцветы?». Участники: начальник отдела экологического контроля природно-заповедного фонда растительного и животного мира Государственной экологической инспекции Украины Сергей Комарчук и эколог Национального экологического центра Александр Соколенко.

* В Киеве состоится акция, организованная жителями дома по адресу Пирогова, 2 (Б.Хмельницкого) против строительства, которое происходит во дворе их дома и угрожает музею медицины, находящемуся рядом.

* Пресс-конференция Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина по итогам девятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

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