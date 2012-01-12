Выборы Президента Молдовы отложены на неопределенный срок

Конституционный суд Молдовы, которая является парламентской республикой, признал несостоявшимися прошедшие 16 декабря в парламенте выборы Президента страны, так как был нарушен принцип тайного голосования.

В связи с этим очередная попытка выбрать главу государства отложена на неопределенный срок, сообщает РИА «Новости».

Выборы должны были состояться в воскресенье, 15 января, новую дату определит парламент.

Президента Молдовы ее высший законодательный орган не может избрать более 2,5 лет.

На выборах 16 декабря 2011 года на пост Президента баллотировался нынешний врио Президента, спикер парламента, лидер Демократической партии Мариан ЛУПУ. Но ему не хватило трех голосов для того, чтобы занять высший государственный пост.

Для избрания Президента нужна поддержка как минимум 61 депутата из 101-го.

Теперь, когда Президента избрать не удалось, в Молдове вероятны досрочные парламентские выборы, которые могут состояться весной.